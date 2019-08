Anzeige

Schwetzingen (dpa/lsw) – In einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde niemand bei dem Brand am Freitagmorgen verletzt. Es sollen mehrere Dutzend Menschen in dem Haus gewohnt haben. Die Brandursache war zunächst unklar.