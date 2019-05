Anzeige

Bei einem Auffahrunfall ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wrack ihres Autos befreien, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Die 25-Jährige war mit ihrem Wagen auf das Auto einer 20-Jährigen aufgefahren, als diese beim Lichtzeichenwechsel an einer Ampelanlage abbremste, wie die Polizei mitteilte. Die 20-Jährige und ihre 59-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.