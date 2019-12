Feuerwehrmann legt Brände und löscht selbst mit

Anzeige

Nach einer Serie von Scheunenbränden zwischen Mai und Juli im Raum Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ist Anklage gegen einen ehemaligen Feuerwehrmann erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg legt dem 20-Jährigen zur Last, als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Scheunen und benachbarte Gebäude in Brand gesetzt zu haben.

Dabei sei ein Schaden von etwa 1,6 Millionen Euro entstanden, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Die Anklage lautet auf Brandstiftung in acht Fällen und versuchte Brandstiftung in einem Fall.

Motiv unklar

Nach seiner Festnahme im Juli hatte der Herbolzheimer die Taten gestanden. Sein Motiv blieb aber unklar. Bei einigen Bränden hatte er als Feuerwehrmann mitgelöscht.

Wegen des Alters des Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Anklage zum Jugendschöffengericht Freiburg erhoben. In der Hauptverhandlung müsse geklärt werden, ob bei dem Heranwachsenden Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet werde, erklärte eine Sprecherin der Behörde.

dpa/lsw