Fiechtner lässt sich einmal mehr von Polizei aus dem Landtag tragen

Der parteilose Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner hat mit Provokationen erneut einen Polizeieinsatz im baden-württembergischen Landtag ausgelöst – und sich dann aus dem Plenum tragen lassen.

Fiechtner hatte am Mittwoch in Richtung von CDU, SPD, Grüne und FDP gerufen, sie wollten das deutsche Volk von Ausländern überrannt sehen. Sie sollten in der Königstraße die Scherben ihrer Politik aufsammeln „und nehmen Sie am besten Frau Aras gleich mit“. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schloss Fiechtner daraufhin von der Sitzung aus.

Zuvor hatte Fiechtner bereits mehrere Ordnungsrufe kassiert. Doch Fiechtner weigerte sich zu gehen. Zwei Polizeibeamte trugen ihn anschließend aus dem Saal. Die Landtagssitzung wurde vorübergehend unterbrochen. Im Anschluss beschloss das Präsidium, Fiechtner von fünf Plenarsitzungen auszuschließen. Fiechtner kündigte an, wegen des Ausschlusses vor das Verfassungsgericht ziehen zu wollen.

Fiechtner sorgt für wiederholte Polizeieinsätze im Landtag

Szenen, wie sie sich am Mittwoch im Landtag abspielten, hat es schon mehrfach gegeben. Erst im April hatte sich Ex-AfD-Politiker ebenfalls von der Polizei aus dem Plenum eskortieren lassen, nachdem er Landtagspräsidentin Aras vorgeworfen hatte, dass sie den Parlamentarismus in Zeiten der Krise aushebele. Das Parlament verkomme zur Schwatzbude, sagte Fiechtner. Aras erteilte Fiechtner mehrere Ordnungsrufe, entzog ihm das Wort und schloss ihn schließlich aus der Sitzung aus. Dennoch redete Fiechtner zunächst mehrere Minuten am Pult weiter.

Im Juli 2019 hatte es einen ähnlichen Vorfall schon einmal gegeben. Auch damals wurde Fiechtner aus dem Sitzungssaal eskortiert.

dpa/lsw