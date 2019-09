Flusskreuzfahrt auf der Donau: drei Länder, drei Hauptstädte

Anzeige

Die letzten Rätseltage sind gezählt – der Countdown bis zur Verlosung unseres Hauptpreises beim BNN-Sommerrätsel läuft. Das Gewinner-Duo darf sich auf eine A-ROSA-Flusskreuzfahrt über die Donau freuen.

Was genau die beiden dort erwartet, weiß unser Redaktionsmitglied Tanja Starck – sie hat die Reise vor zwei Jahren bereits unternommen.

In Österreich geht es los

Los geht es in Österreich in Engelhartszell. Rund 1 000 Einwohner leben hier. Am Anreisetag herrscht Trubel vor Ort, wenn etwa 250 Gäste anreisen. Der Koffer reist bequem in der Kabine von Ziel zu Ziel mit. Unterkommen werden unsere Glückspilze in einer Doppelaußenkabine der Kategorie A. Die Flusskreuzfahrt mit der A-ROSA auf der Donau führt durch drei Länder: Österreich, die Slowakei und Ungarn. Die erste Landesgrenze zwischen Deutschland und Österreich überqueren die Gewinner schon bei der Anreise.

Naturhighlight: die Schlögener Schlinge

Sobald das Schiff ablegt, wird es spannend. Denn das erste Kreuzfahrerhighlight steht schon wenige Fahrtkilometer nach dem ersten Ablegen bevor: Die Passage durch die Schlögener Schlinge im oberen Donautal. Die Flussschlinge, die eine enge 180 Grad Kehre bildet, wurde 2008 zum „Naturwunder Oberösterreich’s“ ernannt. Wer die Fahrt, mit einem Getränk auf dem Sonnendeck sitzend, erlebt, weiß: Das Miträtseln beim BNN-Sommerrätsel hat sich gelohnt.

Drei Hauptstädte, drei Länder: Los geht es in Wien

Die österreichische Hauptstadt Wien ist die erste der drei Hauptstädte dieser Reise. Fast 30 Stunden lang liegt das Kreuzfahrtschiff nahe der Donauinsel unweit des berühmten Praters mit seinem Riesenrad. Doch auch das Sissi-Schloss Schönbrunn oder der Aussichtsberg Kahlenberg liegen in gut erreichbarer Entfernung.

Wer eine Stärkung benötigt, ist im quirligen ersten Bezirk richtig. Ob Hofburg, Museen oder Stephansdom – dort reihen sich die Sehenswürdigkeiten fußläufig nebeneinander. In diesem Zentrum sind aber auch die bekanntesten Kaffeehäuser der Stadt zu finden. Unverzichtbar für Naschfans: der Genuss einer Wiener Kaffeespezialität und eine Sachertorte dazu.

Die Basilika von

Dann heißt es wieder: Leinen los! Das Schiff nimmt Fahrt Richtung Ungarn auf und passiert dabei den Nationalpark Donau Auen. Das nächste Ziel ist ein kurzer Stopp in Esztergom. Zweieinhalb Stunden Ausflugszeit sind lange genug, um die berühmte Basilika auf dem Burgberg zu besuchen, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Der klassizistische Bau ist rund 100 Meter hoch und von einer Kuppel mit einem Durchmesser von 33 Metern geschmückt.

Budapest: Auf der A-ROSA zwischen Buda und Pest

Die Donau teilt die ungarische Hauptstadt Budapest in die Stadtteile Buda und Pest. Der Liegeplatz der A-ROSA befindet sich unweit des Aussichtsberges Gellértberg. Von dort haben Reisende eine wunderschöne Aussicht auf die Donau und die Stadt mit bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament, der Fischerbastei oder der St.-Stephans-Basilika. Nur einen Katzensprung vom Schiff ist die Markthalle der Stadt entfernt. Die neugotische, restaurierte Einkaufsstätte lockt mit Souvenirs wie Salami und Gewürzen sowie ungarischen Spezialitäten wie Langos. Auch eine Fahrt mit der Metro kann sich lohnen, eine von Europas ältesten U-Bahnen verkehrt hier. Zur Milleniumsausstellung wurde die Metro im Jahr 1896 eröffnet.

Mehr zum Thema: Unter den Reisestädten gilt Budapest als Star auf Instagram. Doch wie viel Urlaub bleibt, wenn man versucht, die Reise mit perfekten Fotos in Szene zu setzen? Unsere Autorin hat genau das ausprobiert.

Die nächste Hauptstadt wartet schon: Bratislava

Der Übernachtungsstopp in Ungarn lohnt vor allem wegen der blauen Stunde. Die schönste Gebäude der Stadt sind jetzt wunderbar beleuchtet und die Flussufer sind voll von Menschen, die die Stadt genießen.

Wenn die A-ROSA Budapest verlässt, wird die Heimreise angetreten. Doch direkt nach Hause geht es nicht sofort. Zuerst lockt am nächsten Tag die dritte Hauptstadt der Reise: Bratislava. Die Liegezeit in der Slowakei ist mit sieben Stunden verhältnismäßig kurz. Sie genügt aber, um die Burg, die alte Stadtmauer, den Primatialpalais oder den

, eine versteinerte Figur eines Arbeiters, zu sehen. Unklar ist, ob der Mann Frauen wirklich gerne unter den Rock schaute oder sich einfach nur vom Job ausruhte. Fest steht: Seinen Kopf zu streicheln, soll Glück bringen. Nach den drei großen Hauptstädten ist der letzte Stopp auf dieser Reise ein verhältnismäßiger kleiner Ort.

Melk: Auf zum Benediktinnerkloster

Die A-ROSA legt noch in Melk an, ehe es zum Starthafen zurückgeht. Das österreichische Städtchen in der Wachau ist vor allem für sein großes Benediktinerkloster, das auf einem Hügel hoch über der Stadt thront, bekannt.

Beliebte Souvenirs, natürlich auch zum direkten Verzehr vor Ort, sind die typischen Marillenprodukte wie Schnaps, Likör oder Marmelade.

Und so funktioniert’s: Am Ende unseres Sommerrätsels landen alle richtigen Einsendungen – ob per Telefon oder E-Mail bei uns eingegangen – in einem großen Lostopf. Ein letztes Mal wird dann die Trommel gerührt und der diesjährige Hauptgewinner gezogen. Wie immer entscheidet der Zufall.