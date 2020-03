Freiburger Aktivisten werben für Einbürgerung des Kurden Mustafa C.

Anzeige

Ob Mustafa C. ein Beispiel für gelungene Integration ist? Armin Fahl muss lachen. „Er ist sehr präsent im Freiburger Stadtleben – ein Gesicht, das man hier kennt.“ Fahl setzt sich mit einer zehnköpfigen Gruppe für den 42-jährigen Kurden ein. Mustafa C. kämpft im April vor dem Verwaltungsgericht für seine Einbürgerung.

Die Aktivisten wenden sich an diesem Dienstag an die Öffentlichkeit. Der Fall von Mustafa C. und Akten weiterer Kurden lagen den BNN vorab vor. Fahl schätzt, dass es bundesweit bis zu 3.000 Betroffene gibt.

Das Muster ähnelt sich: Die Kurden haben an Demos oder Feiern teilgenommen, bei denen es Sympathiebekunden für Abdullah Öcalan gab. Der Mitbegründer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK – die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft wird – ist in lebenslanger Haft, seine Anhänger streiten für seine Freilassung.

Das Problem: In den abgelehnten Anträgen auf Einbürgerung steht nicht, dass die Betroffenen selbst Parolen skandiert hätten. Die Freiburger Aktivistengruppe stellt den Fall von Mustafa C. vor, stellvertretend für viele. Er lebe seit 30 Jahren in Deutschland, spreche fließend deutsch, habe fünf Kinder und arbeite als Verkäufer in einem Computergeschäft. Er bringe sich für die Partei „Die Linke“ ein, sagt Fahl, zuletzt beim Weltfrauentag.

Und dann gibt es Demonstrationen, bei denen Mustafa C. ein Schild mit dem Wort „Frieden“ hoch hält – was für einen Vermerk sorge. „Das macht innerhalb der kurdischen Gesellschaft etwas – es gibt die Angst, sich auch auf Feste zu begeben.“ Die Hinweise auf die Teilnahme kommen vom Landeskriminalamt oder dem Verfassungsschutz.

1.200 Demonstrationen gegen Militär-Offensive der Türkei

Aus dem Verfassungsschutzbericht geht hervor, dass es 2018 innerhalb von vier Monaten über 1.200 Demonstrationen gegen die Militär-Offensive der Türkei im syrischen Afrin gab. „Hierbei kam es regelmäßig zu Verstößen gegen das Verbot, Symbole und Bilder mit PKK-Bezug zu zeigen“, heißt es im Bericht.

Mustafa C. selbst erklärt: „Für mich ist es nicht verständlich, dass es zu dieser Ablehung gekommen ist, nur weil ich auf die Verbrechen in Kurdistan aufmerksam machen wollte. Ich habe einen Teil davon selbst in meiner Kindheit erlebt.“ Diese Verbrechen habe er öffentlich machen wollen. „Jetzt wird mir hier das vorgeworfen, gegen das ich mein Leben lang gekämpft habe, nämlich Terrorismus. Ich werde weiter auf diese Verbrechen aufmerksam machen, bis für die kurdische Geselschaft eine völkerrechtliche Anerkennung da ist.“

Was ist nun mit der PKK?

Was ist nun mit der PKK? Mustafa C. möchte den Fokus weg davon und auf seine Arbeit für die Gesellschaft lenken, sagt Fahl. „Er setzt sich so sehr für die Demokratie ein wie nur wenige Bürger.“ Wie viele Kurden mit ihren Einbürgerungsanträgen scheitern, ist nicht bekannt. Die Ausländerbehörden erfassen zwar die Staats-, aber nicht die Volksangehörigkeit.

Es sei aber erstaunlich, wenn Betroffene äußern, sie hätten lediglich an entsprechenden Demos teilgenommen, sagt Carsten Dehner. Der Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums erklärt: „Die PKK wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wer an ihren oder ihr nahen Veranstaltungen teilnimmt, bringt seine Unterstützung zum Ausdruck.“ Das gelte auch für das kurdische Neujahrsfest, wenn dort Öcalan-Bilder hochgehalten werden.

Innenministerium: Teilnahme genügt nicht für Ablehnung

Eine bloße Teilnahme genüge für eine Ablehnung aber nicht – es gebe immer ein Gespräch. „Aus dem Gesamteindruck entsteht eine Ablehnung oder Einbürgerung.“ Die Fälle werden in Karlsruhe von der Staatsangehörigkeitsbehörde geprüft. „Es gibt da keinen Ermessensspielraum“, sagt Sachgebietsleiter Markus Mürle. Extremistische Bestrebungen oder deren Unterstützung werden erfasst. „Jeder hat die Gelegenheit, den Verdacht auszuräumen.“

Manche Kurden bekennen sich auf Nachfrage aber zu einem radikalen Weg, manch andere schweigen. In solchen Fällen wird abgelehnt. „Es dient der Gefahrenabwehr“, sagt Mürle. Tobias Pflüger setzt sich als stellvertretender Vorsitzender der Linken für das Thema ein. Er kenne Mustafa C. sehr gut, sagt Pflüger.

Der Abgeordnete mit Freiburger Wahlkreis sieht politische Gründe für die Ablehnung der Anträge: „Die angebliche PKK-Nähe wird in der Türkei und auch fortgesetzt hierzulande umfangreich benutzt, um jegliche Kritik an der türkischen Politik mundtot zu machen.“ Auch das Verfahren von Mustafa C. sei „eine Fortsetzung der Repressionspolitik Erdogans“.