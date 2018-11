Freiburgs Trainer begrüßt Abschaffung der Montagsspiele

Anzeige

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat die Abschaffung der Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga ab der Saison 2021/22 begrüßt. «Das ist gut für die Leute, die Kicken sehen wollen und dann noch 500 Kilometer zurück fahren müssen», sagte der 53-Jährige am Freitag. Streich schlug der Deutschen Fußball Liga (DFL) als Alternative Spiele zum Beispiel am Sonntagmorgen vor.

«Von mir aus können sie auch, wenn sie Sonntag unbedingt spielen wollen, können sie um 11 spielen. Mir ist das egal. Ich kicke auch gerne um 11», sagte er. «Dann sind wir um 8 wieder daheim.» Wenige Sekunden später überdachte der Coach seinen Vorschlag aber nochmal. «Aber klar, man muss da schauen um 11 Uhr wegen der Kirche, also lieber halb 12. Dann sollen sie später zu Mittag essen», ergänzte er scherzhaft. (dpa/lsw)