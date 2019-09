Freispruch und Bewährung – erste Urteile im Fall Paulus

Im Prozess um den Mordfall Simon Paulus sind nun die ersten Urteile gefallen. Wegen versuchter Vereitlung einer Straftat verurteilte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Karlsruhe am Freitag einen 27-jährigen Pforzheimer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die auf Bewährung ausgesetzt wurde.

Von den übrigen Anklagepunkten wurden der 27-Jährige und ein 26 Jahre alter Mitangeklagter freigesprochen. „Das ist aber auf keinen Fall ein Fingerzeig für das restliche Verfahren“, stellte der Vorsitzende Richter Leonhard Schmidt klar.

Beim Vergraben der Leiche geholfen

Am 27. September wird der Prozess um die mutmaßliche Ermordung des Birkenfelder Büchsenmachers Simon Paulus gegen den 30-jährigen Hauptangeklagten und einen 42-jährigen Kampfsportlehrer aus Pforzheim mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

Nach Einschätzung der Strafkammer hat der nun verurteilte 27 Jahre alte Pforzheimer dem 30-Jährigen Hauptangeklagten einen Tag nach dem gewaltsamen Tod von Simon Paulus am 29. August beim Vergraben der Leiche in einem Waldstück bei Pforzheim geholfen.

Diebstahl eines Sportwagens abgebrochen

Dass eine Bewährung möglich ist, begründete Schmidt mit dem blütenweißen Vorstrafenregister und der günstigen Sozialprognose des Angeklagten sowie mit seinen teilweise detaillierten Aussagen im Laufe der Ermittlungen.

Vom Vorwurf eines versuchten Diebstahls wurden die beiden Angeklagten freigesprochen. Am 14. Oktober hatten sich der 27-Jährige und der 30-Jährige zwar zum Anwesen der damals 60 Jahre alten Geliebten des 26-Jährigen in Maulbronn begeben, um dort einen teuren Sportwagen zu entwenden. Sie sahen aber davon ab, weil das Auto der Tochter vor der Garageneinfahrt parkte. „Bei einem Abbruch in einem derart frühzeitigen Stadium liegt noch nicht einmal ein versuchter Diebstahl vor“, so Schmidt.

Und für eine versuchte Ermordung der Seniorin seien keine klaren Anhaltspunkte ans Tageslicht gekommen.