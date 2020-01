Fund von Leiche in Brandruine: Rentner wurde ermordet

Anzeige

Eine Woche nach dem Tod eines Rentners beim Brand seiner Wohnung in Billafingen (Bodenseekreis) geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Der 73-Jährige sei von seiner Ex-Frau ermordet worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der Mann sei vor seinem Tod am Freitag vergangener Woche auf den Kopf geschlagen worden. «Anschließend übergoss die mutmaßliche Täterin das Opfer mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete es an», teilte die Anklagebehörde weiter mit. Der Mann sei laut Gerichtsmedizin an den Folgen der Brandverletzungen, vielleicht auch der Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Die 83 Jahre alte Ex-Frau sitze unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.