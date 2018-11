Anzeige

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Bad Ditzenbach (Landkreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, gingen in einem größeren Carport eines holzverarbeitenden Betriebs ein Gabelstapler und vier weitere Fahrzeuge in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.

(dpa/lsw)