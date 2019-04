Gasherd mögliche Ursache von Explosion

Anzeige

Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind die Ermittler bei der Ursachenforschung weiter gekommen. Das Unglück habe seinen Ausgang im Bereich eines Gasherdes in Verbindung mit einer Propangasflasche genommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei der Explosion am vergangenen Dienstag war ein 75-Jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Ob ein technischer Defekt oder fahrlässiges Verhalten zur Explosion und dem daraus resultierenden Brand führte, sei noch nicht klar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.