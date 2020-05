Geldtransporter-Fahrer verurteilt: Grobe Fehler ließen Tat scheitern

Anzeige

Zwei Fahrer wollten 825.000 Euro aus ihrem eigenen Geldtransporter erbeuten. Ihr Plan an der A5 bei Weingarten scheitert wegen eigenen groben Fehlern. Doch als es vor dem Landgericht Karlsruhe um das Strafmaß geht, profitieren sie unverhofft von einer anderen Situation.

Zwei Männer, K. und M., planen das Verbrechen auf ihrer Tour 23 durch. Die beiden Geldtransporter-Fahrer täuschen im Sommer 2019 einen Überfall auf ihr Fahrzeug an der A5 bei Weingarten vor und streichen Geld und Gold im Wert von 825.000 Euro selbst ein. Am Ende entscheiden beim Prozess aber nicht ihre groben Fehler bei der Tat, sondern die Bedingungen bei ihrem Arbeitgeber.

Maximal fünf oder zehn Jahre Haft?

Schon zum Prozessauftat am Landgericht Karlsruhe Mitte März hatten der 31-jährige K. und 36-jährige M. die Tat gestanden. Daher rückte schnell eine andere Frage in den Fokus: Ist es ein Diebstahl mit Waffen oder veruntreuende Unterschlagung?

Also: Maximal fünf oder maximal zehn Jahre Haft? Für die Beantwortung war entscheidend, wie leicht es die Sicherheitsfirma den beiden Mitarbeitern gemacht hat. Der Richter entschied: Sie haben das Geld nur unterschlagen. K. wurde zu zwei Jahren und acht Monaten, M. zu drei Jahren Haft verurteilt.

Richter: „Das war teilweise frappierend“

Während des Prozesses sagten mehrere Prosegur-Mitarbeiter aus und offenbarten, welche Lücken in den Arbeitsabläufen vorherrschen. So sollen neben dem Tat-Fahrzeug weitere Transporter im Werkstatt-Modus herumgefahren sein. Dieser Modus mit eingeschränkten Sicherheitsauflagen ist eigentlich nur für das Firmengelände in Ettlingen bestimmt.

Die Reihenfolge der Stationen – Supermärkte, Fachgeschäfte oder Banken – wird demnach auch nicht streng kontrolliert, ebenso wenig wie die Route an sich. „Man muss sagen, dass Theorie und Praxis auseinander sind“, hielt der Richter fest. „Das war teilweise frappierend.“

Grobe Fehler der beiden Täter

Dass die beiden Fahrer aber schon wenige Taten nach ihrer Tat in Verdacht gerieten, lag an eigenen groben Fehlern. Ihre Idee: „Falsche“ Polizisten hätten sie an der A5 auf eine Behelfsausfahrt gelotst und überfallen. Der Notruf, Tränen am Tatort, eine verlorene Waffe – sie hatten vieles bedacht.

Allerdings hatten K. und M. auch gegen so viele Sicherheitsauflagen verstoßen, dass die Ermittler schnell stutzig wurden. So sollen Geldtransporter-Fahrer bei einer Kontrolle nur ins nächste Polizeirevier folgen. Unter vielen Zeugenaussagen und Kamerabildern fanden sich keine Hinweise auf eine Polizeikontrolle.

Verhalten der Täter war auffällig

Aber auch das Verhalten der Verdächtigen spielte den Ermittlern in die Karten. K. buchte nach der Tat eine Reise nach New York, kaufte mehrere E-Fahrräder. M. fragte seinen Chef vor der Tat nach einer Geldzähl-Maschine, suchte nach der Tat im Internet nach Gold-Preisen.

Deutlich wurde auch, dass ihr Plan auf einer vorherigen ähnlichen Tat basierte – ein Bericht dazu kursierte in einer Whats-App-Gruppe von Mitarbeitern.

„Ich habe es aus Habgier gemacht“

Zunächst wurde die Telekommunikation von K. überwacht, dann wurden seine Treffen mit M. und das Bunkerfahrzeug am Bahnhof in Waghäusel offenbar. Die Ermittler fanden im Kofferraum des Wagens einen Großteil der Beute. Die beiden Männer leugneten die Tat nicht.

Zu Prozessbeginn erklärte K.: „Ich habe es aus Habgier gemacht.“ Er gestand ausführlich. Der Version von M., er sei von K. unter Druck gesetzt worden und habe nur deshalb „an dieser dummen Idee mitgemacht“, schenkte der Richter keinen Glauben. Beide seien gleichermaßen Täter gewesen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

„Das hat alles mit einem Witz angefangen“, sagte K. Nun wird die Tat im Gefängnis enden.

Ob das Strafmaß bleibt, ist noch nicht sicher – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Staatsanwaltschaft wollte sich noch nicht äußern, ob er innerhalb einer Woche Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt. Er hatte sich für ein deutlich höheres Strafmaß ausgesprochen und Diebstahl mit Waffen als Straftatbestand angelegt.