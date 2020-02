Geschäftsführer des Wolf- und Bärenparks Schwarzwald: „Wir wollen ein Kompetenzzentrum schaffen“

Anzeige

In den vergangenen zehn Jahren hat der Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Im Interview spricht der neue Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher über die Entwicklungen und Planungen des Parks.

Es ist viel in Bewegung im Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach im Schwarzwald – unter anderem mit Erweiterungen der Anlage, nun auch für Luchse, mit dem Bau von Wirtschaftsgebäuden und Kooperationen, beispielsweise mit Imkern.

Zudem gab es einen Wechsel an der Spitze. Als Nachfolger von Rüdiger Schmiedel ist seit dem 1. Dezember 2019 Bernd Nonnenmacher Geschäftsführer der Bärenpark Worbis gGmbH, Betreiberin des Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Mit Nonnenmacher sprach unser Redaktionsmitglied Antje Rupprecht über Entwicklungen und Planungen.

Wie wollen Sie sich für die Zukunft aufstellen?

Bernd Nonnenmacher: Natürlich werden wir für die Tiere hier im Schwarzwald noch mehr Platz und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Aber es geht auch in neue Strukturen. Wir wollen ein Kompetenzzentrum schaffen, die Beratungsarbeit ausbauen, uns weiter Internationalisieren und das Thema Wildtiermanagement vertiefen.

Was beinhaltet ein Kompetenzzentrum?

Es geht hier um Wissenschaft, Forschung, Weiterbildung und ganz praktisch um Wildtiermanagement im Bereich der drei großen Beutegreifer. Wir wollen dazu ein in der direkten Nähe angesiedeltes Haus einrichten.

Geplant sind zum Thema große Beutegreifer Fachvorträge, Weiterbildung, Seminare und auch praktische Anleitungen, unter anderem zur Arbeit mit Herdenschutzhunden mit Beratung für Schäfer. Wir hatten beispielsweise schon den renommierten Herdenschutzhund-Ausbilder Michael Witter vor Ort. Dessen Hunde haben hier in der Anlage sogar Jurka erfolgreich vertrieben.

Neues Zentrum – Das klingt nach sehr viel Arbeit.

Deshalb haben wir mit Nancy Gothe nun auch eine Kompetenzmanagerin eingestellt. Sie soll die Tierschutzprojekte der Stiftung zu Kompetenzzentren für Wildtiere ausbauen. Artenschutz bringt eben auch Verantwortung mit sich. Einrichtungen mit der Kernkompetenz zu Wildtieren, speziell Experten zum Thema große Beutegreifer, werden also von zunehmender Wichtigkeit sein.

Selbst Fragen nach den wirklichen Schäden, die Bären oder Wölfe in Wäldern anrichten, gehen wir nach. So waren kürzlich Wissenschaftler, junge Forststudenten, hier im Park, um das zu untersuchen.

Wie kann man sich ihr Engagement zum Wildtiermanagement vorstellen?

Da können wir bereits einiges anbieten – und bauen das immer weiter aus, gerade auch mit Blick auf Wildtiermonitoring. Wir sind zudem alle als Rissgutachter ausgebildet, das bedeutet, wir können klären, von welchem Beutegreifer ein Tier getötet wurde.

In Thüringen sind wir in dem Bereich Partner des zuständigen Ministeriums. Zudem verfügen wir für den Fall, dass ein Wildtier gefangen werden muss, über Nachtsicht- und Wärmebildtechnik sowie Spezial-Transportfahrzeuge. Um uns in Fangtechniken zu verbessern, hatten wir sogar einen amerikanischen Trapper eingeladen, der uns auch im Lebendfang der Beutegreifer schulte.

Sie sprechen von weiterer Internationalisierung. Warum gehen Sie diesen Weg?

Nicht nur Wildtiermanagement, auch Tierschutzarbeit muss europäisch sein. Das ist allen klar, die beispielsweise an der internationalen Bärenkonferenz in Slowenien mit mehr als 250 der führenden Wissenschaftler und Manager teilgenommen haben – oder kürzlich an der Wildtierkonferenz in Freudenstadt. Es ist notwendig, dass wir uns immer weiter vernetzen.

Aus diesem Grund haben wir auf unserer Balkantour im Jahr 2018 in zwölf Ländern und 13 Stationen unser Wissen weiter gegeben – aber auch viel dazugelernt. Ziel ist ein internationales Netzwerk. Auch deshalb haben wir uns den anspruchsvollen Prüfungen zur Aufnahme in der European Alliance of Rescue Centres and Sancturies unterzogen. Und deshalb sind wir im November mit zur Europäischen Kommission nach Brüssel. Es ist eben ganz einfach: Wölfe, Bären und andere Tiere kennen keine Staatsgrenzen

Es gab ja einen Wechsel in der Geschäftsführung. Was ist der Grund dafür?

Ganz einfach: Rüdiger Schmiedel, mein Vorgänger, ist mit 65 Jahren in Rente gegangen. Er hat den Bärenpark in Worbis gegründet und vor zehn Jahren auch den Wolf-und Bärenpark hier im Schwarzwald – immer mit riesigem Engagement und vor allem mit viel Herzblut. Er wollte die Arbeit in jüngere Hände legen, zumal es ihm viel lieber ist, mit dem Tier zu arbeiten, als sich weiter um Bürokratie zu kümmern.

Ich habe das große Glück, dass Rüdiger auch im Ruhestand bei uns weiter arbeitet. Denn was er an Erfahrung gesammelt hat, das ist unbezahlbar. Sein Rat ist Gold wert.