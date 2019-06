Gesundheitsversorgung von morgen: Land unterstützt Kommunen

Anzeige

Die Landesregierung hat Fördergelder und Handlungsempfehlungen für die zukünftige gesundheitliche Versorgung in den Kommunen bereitgestellt. «Wir brauchen innovative Ideen und neue Konzepte, um den Menschen vor Ort das passende Angebot für ihre Gesundheit bieten zu können», sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung lasse sich nicht von oben verordnen, betonte Lucha. Kommunen können sich auf einen Zuschuss von maximal 150 000 Euro bewerben, wenn sie sogenannte Primärversorgungszentren planen. In den Zentren sollen Menschen aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammenarbeiten. Das Land ruft außerdem zu Bürgerdialogen auf, die bei der Entwicklung einer bedarfsorientierten Versorgung helfen könnten. dpa/lsw