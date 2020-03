Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Karlsruhe: „Erste Bürgermeisterin war ein Erdbeben“

Anzeige

Der Weltfrauentag am 8. März soll rückt seit mehr als einem Jahrhundert die Belange der Frauen in den Mittelpunkt. Obschon sich seitdem hierzulande in Sachen Gleichberechtigung viel getan hat, bleibt das Datum weiterhin wichtig, findet Astrid Stolz. Die Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Karlsruhe sieht die Region zwar mittlerweile gut aufgestellt in Sachen Emanzipation – dennoch gibt es Luft nach oben.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, welche weiteren Entwicklungen sie begrüßen würde – und was sich zum Positiven ändert.

Frau Stolz, inwiefern sind Frauen und Männer heutzutage noch nicht gleichgestellt?

Ein wichtiger Aspekt ist die Chancengleichheit im Berufsleben. Frauen verdienen im Schnitt immer noch 21 Prozent weniger als Männer. Gründe dafür sind, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, mehr Frauen in Teilzeit arbeiten oder für die Familie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen. Die Berufswahl spielt dabei natürlich auch eine Rolle: Es gibt immer noch typisch weibliche Berufe, die schlechter bezahlt sind, zum Beispiel in der Pflege.

Abgesehen von der Bezahlung: Welche Nachteile haben Frauen im Berufsleben?

Es sind mehrheitlich Frauen, die für ein oder mehrere Jahre zu Hause bleiben, wenn die Familiengründung ansteht. In dieser Zeit kann sich der Mann beruflich weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass Frauen das Lebens- und Familien-Modell leben können, das sie wollen. Manche wollen nur kurz aussteigen und schnell wieder arbeiten gehen, andere fallen bewusst länger aus. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung.

Können Frauen diese Nachteile im Beruf überhaupt ausgleichen?

Da haben Frauen insbesondere bei der Gehaltsfrage schon Spielraum. In den Vorstellungsgesprächen, bei denen ich dabei bin, ist ein Umdenken zu spüren. Auch Frauen fragen inzwischen aktiv nach dem Gehalt und kommen mit konkreten Vorstellungen. Das ist sehr erfreulich.

Gibt es denn Berufsgruppen, die in Sachen Gleichberechtigung ein Stück weiter sind?

Alle Berufsgruppen, die nach Tarif bezahlt werden, bieten in der Regel mehr Sicherheit vor schlechterer Bezahlung von Frauen. Aber spontan könnte ich nicht sagen, dass es Berufe gibt, die explizit weniger oder mehr gleichberechtigt sind.

Man sagt Frauen gerne nach, die schlechteren Netzwerker zu sein. Das Frauennetzwerk in Bruchsal hat sich beispielsweise wieder aufgelöst. Sind Frauennetzwerke noch notwendig?

Wir brauchen diese Netzwerke, die sind wirklich notwendig! Besonders, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, sieht man, dass sie in den DAX-Vorständen immer noch sehr bescheiden vertreten sind. Ich würde schon sagen, dass Männer oft bessere Netzwerker sind. Aber die Frauen holen auf. Es gibt immer mehr Frauennetzwerke im Landkreis Karlsruhe, zum Beispiel Digital Media Women, Business and Professional Women oder die Arbeitsgemeinschaft der Frauen im Landkreis Karlsruhe.

Was können Frauen denn für mehr Gleichberechtigung tun?

Einfach ihre Frau stehen. Frauen sollten das eigene Rollenbild hinterfragen und sich nicht klein halten. Je mehr Frauen in Führungspositionen kommen, desto normaler und selbstverständlicher wird das. Im Landratsamt gibt es seit dem vergangenen Spätjahr eine Dezernentin. Im Vergleich zu anderen Landkreisen gibt es hier relativ viele weibliche Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen. Ich kann mich noch gut erinnern, die Wahl der ersten Bürgermeisterin war wie ein Erdbeben. Mittlerweile ist es vollkommen normal, dass eine Frau zum Bürgermeisterin gewählt wird oder in einem Gremium wie dem Land- oder Bundestag sitzt. Das ist ein gutes Zeichen. Bei der Repräsentanz von Frauen in Gremien ist noch viel Nachholbedarf. Erfreulicherweise ist der Frauenanteil im Kreistag bei der letzten Kommunalwahl von 17,6 Prozent auf 26,1 Prozent angestiegen.

Was darf oder muss man denn von den Männern fordern?

Grundsätzlich ist ein wertschätzender Umgang eine gute Voraussetzung – egal, ob Mann oder Frau. Schön wäre es, wenn auch mehr Männer für die Familie beruflich kürzertreten und Arbeitszeit reduzieren. Innerhalb der Partnerschaft sollte es – wie der Name sagt – partnerschaftlich zugehen. Das betrifft auch die Teilung der Erziehungsarbeit. Nicht nur die Frauen sollten da ein neues Rollenverständnis entwickeln, sondern eben auch die Männer.

Zuletzt wurde heftig über das Stillen in der Öffentlichkeit diskutiert. Inwiefern stellt diese Diskussion einen Ausdruck fehlender Gleichberechtigung dar?

Stillen ist etwas Natürliches und sollte daher normal sein. Mütter dafür nicht von der Bildfläche zu verbannen, ist eine Frage der Wertschätzung, vielleicht mehr als der Gleichberechtigung. Denn auch andere Frauen kritisierten das Stillen in der Öffentlichkeit. Im Berufsleben muss es für Mütter auch die Möglichkeit geben, ihr Kind zu stillen oder ihre Milch abzupumpen.

Gibt es im Landkreis Vorbilder in Sachen Gleichberechtigung?

Die gibt es! In Bruchsal beispielsweise werden immer wieder Betriebe ausgezeichnet, die sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie engagieren, zum Beispiel die Stadtwerke Bruchsal oder die Sparkasse Kraichgau. Das Landratsamt selbst ist als familienbewusster Arbeitgeber zertifiziert. Auch die Arbeitsgemeinschaft Frauen Karlsruhe-Land oder die Landfrauen leisten wichtige Arbeit. Und jede (Ober-)Bürgermeisterin, jedes weibliche Vorstands- oder Gremiumsmitglied ist eine Botschafterin für mehr Gleichberechtigung.

Gerade im rechten politischen Spektrum herrscht manchmal ein sehr konservatives Frauenbild vor. Ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen aus dieser Seite Ihrer Meinung nach in Gefahr?

Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, dass sie in Gefahr ist. Aber es ist wichtig, dass man immer wieder sensibilisiert und darauf hinweist, dass das nicht unsere Haltung ist.

Angesichts des Fortschritts in Sachen Gleichberechtigung: Braucht es da noch einen Gedenktag wie den Weltfrauentag?

Ich denke schon, dass der Tag weiter wichtig ist, auch um die bisherigen Errungenschaften noch einmal in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig ist das ein Tag, an dem man kritisch hinterfragen kann, welche Fragen und Probleme noch Gültigkeit haben. Es gibt immer wieder Punkte, zu denen die Gleichstellungsbeauftragten zum internationalen Frauentag ihre Stimme erheben und Flagge zeigen müssen.