Abschied und Neubeginn: Neuer SWR-Intendant ab 13. September

Anzeige

Wer in diesen Tagen und Wochen mit offenen Ohren auf den SWR-Fluren von Baden-Baden, Stuttgart und Mainz wandelt, registriert zweierlei: Gespannte Erwartungen mit Blick auf Bald-Intendant Kai Gniffke und fast schon wehmütiges Lob für den angehenden Ruheständler Peter Boudgoust.

Für Freitag, 13. September, haben Rundfunkrat und Verwaltungsrat der zweitgrößten ARD-Anstalt zum offiziellen Wachwechsel ins Studio A des Stuttgarter Funkhauses geladen. Ab dann steht der Tagesschau-Chefredakteur auf der Kommandobrücke.

Boudgoust war beharrlich wie entscheidungsstark

Als der nüchterne Jurist Peter Boudgoust im Mai 2007 das Ruder von dem mitunter über die Maßen leidenschaftlichen Journalisten Peter Voß übernahm, erwarteten nicht wenige eine Ära des Verwaltens statt des Erneuerns. Sie wurden eines Besseren belehrt: Von Stund’ an erwies sich der einstige Sozialdezernent beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis und spätere Abteilungsleiter im Staatsministerium als ebenso beharrlich wie entscheidungsstark.

Wandel vom linearen Fernsehen zum Digitalen

In seine Amtszeit fiel der Wandel vom rein linearen Fernsehen und Rundfunk hin zu einer Vielzahl individuell abrufbarer digitaler Angebote. Auch für den langwierigen Prozess des Zusammenwachsens der Alt-Anstalten Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk zum SWR war die Amtszeit von Boudgoust entscheidend. Und schließlich: Dem vormaligen SDR-Finanzdirektor oblag es, aus der nicht gerade für ihre Sparsamkeit bekannten ARD-Anstalt ein behutsam wirtschaftendes und zugleich seine Qualität steigerndes Unternehmen zu machen.

Kostensparer Boudgoust

Das vielleicht dickste Brett, das Peter Boudgoust in diesem Bemühen bohrte, war die vielfach umstrittene Fusion des Radiosinfonieorchesters Stuttgart mit dem Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Kulturschaffende geißelten das Manöver als Sündenfall und Auswuchs kalten Technokratentums. Boudgoust jedoch zog das Vorhaben ebenso unaufgeregt wie standfest durch, und längst haben die Wogen sich geglättet.

Unterm Strich hat Boudgoust in seiner Amtszeit als Intendant der derzeit 5.300 Mitarbeiter zählenden ARD-Anstalt 600 Planstellen eingespart und im Sender ein neues Kostenbewusstsein etabliert. Nicht komplett gelungen ist ihm nach Ansicht manches Branchenbeobachters, der Anstalt zügig ein zeitgemäßes junges Image zu geben. Zwar geht das „Funk“ genannte Angebot für Jugendliche auf Boudgousts Initiative zurück, doch existiert es lediglich im Internet. Und wiewohl der SWR innerhalb der ARD-Sendergruppe federführend für das junge Online-Angebot sowie die Mediathek zuständig ist, beherbergt die Anstalt auch noch immer viele Biotope des Betulichen.

Gniffke setzt auf Digitalisierung

Der Neue hat das erkannt und bereits vor seiner Wahl thematisiert. Kai Gniffke, promovierter Politikwissenschaftler und langjähriger Chefredakteur von ARD aktuell, tritt mit dem Anspruch an, den SWR zum „Pacemaker“ innerhalb der ARD zu machen. Erkennbar steht die dynamische Digitalisierung des Nachrichten- und Unterhaltungsgeschäfts ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Den Gremien sagte er, unter seiner Ägide werde das „crossmediale Denken“ stärker mit Leben gefüllt und mehr Kraft in die digitalen Plattformen gesteckt. Gniffke denkt dabei erklärtermaßen auch an das neue Kreativzentrum in Baden-Baden. Es schwebt ihm nicht weniger vor als dass dort junge Kreative die europäische Alternative zu Facebook und Youtube entwickeln.

Mehr zum Thema: Gniffke will mit SWR die nächste Stufe zünden

Stampft Gniffke Standorte ein?

Jenseits des Visionären warten aber auch die Mühen der Ebene auf den 58-jährigen Journalisten. Der ausgleichende Umgang mit den drei Senderstandorten Baden-Baden, Stuttgart und Mainz in zwei Bundesländern braucht Sensibilität und Empathie; mit Spannung erwarten Insider, ob der Neue bereit ist, sich am Versuch einer organisatorischen Straffung die Finger zu verbrennen – etwa, indem einer der Standorte eingedampft oder gar dichtgemacht wird.

Streitbarer und konflikterprobter Chef

Klar ist auch, dass die Schlagzahl für den neuen Intendanten des Südwestrundfunks angesichts der rasanten technologischen Entwicklung im Nachrichten- und Unterhaltungsgeschäft bei gleichzeitigem Kostendruck höher ist als für seine Vorgänger. Zumindest eilt Gniffke der Ruf eines streitbaren und konflikterprobten Chefs voraus. Dass er anders als CDU-Mann Peter Boudgoust eher im Lager der Sozialdemokraten einsortiert wird, gilt innerhalb des Senders nicht als zentral.

Dagegen vermerkten die Mitglieder von Rundfunkrat und Verwaltungsrat mit Genugtuung Gniffkes Ankündigung eines stets lebhaften Austauschs mit den Gremien. Programme und Strategien will er breit verhandeln; einsame Entscheidungen wären demnach seine Sache nicht.