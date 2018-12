Guido Cantz würde an Weihnachten gerne mehr schenken

Anzeige

Der Fernsehmoderator Guido Cantz (47) muss sich zu Weihnachten dieses Jahr in Zurückhaltung üben. «Der Familienrat bei uns hat beschlossen, dass sich die Erwachsenen keine Geschenke machen – sehr zu meinem Leidwesen», sagte er in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: «Ich bin jemand, der gerne schenkt und der am Verschenken richtig Freude hat.»

Er werde sich aber an die Vereinbarung halten. Diese gelte für seine Frau und ihn, seine Eltern und seinen Bruder. Ausgenommen seien sein achtjähriger Sohn sowie die Kinder seines Bruders. Diese dürften sich zu Weihnachten, wie jedes Jahr, über Geschenke freuen – auch von ihm.

Cantz lebt in Köln-Porz. Er moderiert im Fernsehen für den SWR die Unterhaltungsshows «Verstehen Sie Spaß?» und «Die Montagsmaler». Zudem steht er als Comedian auf der Bühne.

Bruder kocht an Weihnachten

Weihnachten feiere er jedes Jahr mit der Familie. Dabei seien seine Eltern und der Bruder mit Familie. Nach dem Besuch des Gottesdienstes gebe es ein gemeinsames Abendessen. «Dieses Jahr kann ich es gelassen angehen», sagte Cantz: «Nachdem vergangenes Jahr meine Frau und ich in der Küche standen, ist diesmal mein Bruder mit dem Kochen dran.» (dpa/lsw)