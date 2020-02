Handball-Oldie Zeitz denkt noch nicht ans Karriereende

Anzeige

Der ehemalige Handball-Weltmeister Christian Zeitz will seine Karriere nach dieser Saison noch nicht beenden. Nach seiner überraschenden Rückkehr in die Bundesliga zum TVB Stuttgart wolle er seine «Handballschuhe im Sommer noch nicht an den Nagel hängen», sagte der 39-Jährige im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Samstag).

„Ich schaue auch in die Zukunft. So lange es geht, will ich Handball spielen. Deshalb bin ich interessanten Angeboten gegenüber offen“, so Zeitz. Die Stuttgarter hatten Zeitz am vergangenen Donnerstag verpflichtet, nachdem dessen Ex-Club, der Drittligist SG Nußloch, sich wegen finanzieller Probleme vom Spielbetrieb abgemeldet hatte. Der Weltmeister von 2007 und dreifache Champions-League-Sieger besitzt beim TVB einen Vertrag bis Saisonende. Am Sonntag (16.00 Uhr) tritt er mit den Schwaben bei seinem Ex-Club THW Kiel an.

Auch interessant: Karlsruhe war mal eine Hochburg im Handball – und heute?

dpa/lsw