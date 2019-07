Hier schlägt der Blitz am häufigsten ein

Anzeige

Genau 62. 673- mal ist in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr der Blitz eingeschlagen. Damit liegt der Südwesten im Vergleich mit anderen Bundesländern auf Platz drei im jetzt veröffentlichten Blitz-Atlas der Firma Siemens.

Deren Blitz-Informationsdienst hat ausgewertet, in welchen Regionen der Bundesrepublik 2018 die höchste Blitzdichte vorlag. In Baden-Württemberg beträgt die Blitzdichte bei einer Fläche von 35. 719 Quadratkilometern 1,8 Einschläge pro Quadratkilometer.

Den Blitz-Informationsdienst nutzen etwa Kraftwerksbetreiber, um im Falle eines drohenden Blitzeinschlags ihre Anlagen langsam herunterzufahren – denn eine abrupte Abschaltung in Folge eines Blitzeinschlags in eine Leitung würde einen höheren Schaden verursachen.

Viele Blitze im Saarland

Bei den Bundesländern führt das Saarland das Blitz-Ranking mit 2,4 Einschlägen pro Quadratkilometer an, Platz zwei belegt Rheinland-Pfalz mit einer Blitzdichte von 2,1. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern (0,4 Einschläge pro Quadratkilometer) hinter Bremen (0,5) und Berlin (0,7).

Schweinfurt ist „Blitzhauptstadt“

Den Titel „Blitzhauptstadt“ erhält zum zweiten Mal das bayerische Schweinfurt. Dort schlug der Blitz 2018 genau 179-mal ein. Die Blitzdichte liegt damit bei fünf Einschlägen pro Quadratkilometer. Die geringste Blitzdichte verzeichneten die Städte Kiel, Potsdam und Schwerin sowie der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit jeweils 0,2 Einschlägen pro Quadratkilometer.

Pforzheim vor Karlsruhe

Unter den baden-württembergischen kreisfreien Städten und Landkreisen wurden die meisten Blitzeinschläge in Mannheim gezählt (480 Einschläge, 3,3 pro Quadratkilometer), damit landet die Kurstadt auf Platz sieben im bundesweiten Ranking. Karlsruhe rangiert mit 1,5 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer (267 insgesamt) auf Platz 146, Pforzheim mit einer Blitzdichte von 2,3 (insgesamt 224 Einschläge) auf Platz 48.

„Baden-Württemberg ist umgeben von Gebirgen und Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb und den Alpen ganz im Süden“, erklärt BNN-Wetterexperte Dominik Jung, warum es im Südwesten recht häufig gewittert. Diese „orographischen Hindernisse“, wie Jung die Gebirge nennt, sorgten dafür, dass heiße Luft aufsteigt und sich Wolken bilden, die sich schließlich in einem Gewitter entladen.

Zahl der Gewitter insgesamt zurückgegangen

Insgesamt ist die Zahl der Gewitter – und somit auch der Blitzeinschläge – in Deutschland in den vergangenen Jahren aber kontinuierlich zurückgegangen. 2018 registrierte der Blitz-Informationsdienst von Siemens 446 000 Blitzeinschläge, das waren 3 000 mehr als noch 2017 – allerdings nur halb so viele wie vor zehn Jahren. Dass es seltener gewittert, liege daran, dass die Wetterlage im Sommer zuletzt immer recht stabil war, erklärt Dominik Jung. „Es ist durchgehend sehr warm, die Luft ist trocken und weniger feucht. Gewitter entstehen, wenn eine Kaltfront auf eine Warmfront trifft – und diese Kaltfronten bleiben im Sommer immer häufiger aus.“ Zwar könne es vereinzelt zu lokalen Hitzegewittern kommen, die großen Unwetter blieben allerdings fern.