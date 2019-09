Der Wald im Hitzestress: Sind Bäume zu langsam für den Klimawandel?

Anzeige

Die Trockenheit lässt in deutschen Wäldern massenhaft Bäume sterben. Und weil es in Zukunft eher noch trockener werden könnte, sind Lösungen dringend gesucht. Es gibt zwar Hoffnung, durchaus auch für einheimische Arten, aber: Bäume sind halt einfach langsam.

In seiner indischen Heimat, in der Region Kaschmir, gibt es eine bestimmte Art von Walnussbäumen, sagt Somidh Saha. Die komme mit den zu erwartenden Folgen des Klimawandels ziemlich gut zurecht. Sie könne für Deutschland eine Alternative sein, wenn es hier immer heißer wird.

Es gibt Bäume, die kommen mit Trockenheit klar…

Saha arbeitet als Forstwissenschaftler am Karslruher Institut für Technologie (KIT). Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig damit, wie Bäume und Wälder widerstandsfähiger und somit fit für den Klimawandel gemacht werden können.

Das Beispiel mit den Walnussbäumen zieht er heran, weil es exemplarisch für zweierlei Dinge steht. Erstens: Es gibt Bäume, die damit klarkommen, dass es wärmer und trockener wird. Und zweitens: Herauszufinden, ob und wie sie in Deutschland funktionieren, ist eine Jahrzehnte währende Aufgabe.

…und müssen dennoch über Jahrzehnte erprobt werden

Die Walnussbäume aus Kaschmir werden in der Schweiz und in der Bundesrepublik nämlich bereits seit Jahrzehnten erprobt. Bis heute ist nicht ganz klar, ob sie sich auf freier Fläche in den hiesigen Baumbestand einfügen würden – oder ob sie als invasive Art einheimische Bäume verdrängen könnten. Wäre das der Fall, sollten sie aus Gründen des Umweltschutzes eher nicht auf Forstflächen gepflanzt werden.

Schon andere vielversprechende Arten entpuppten sich in der Vergangenheit als problematisch. Robinien zum Beispiel und Roteichen, die kontrovers diskutiert werden. „Als Stadtbaum haben sie vielleicht eine Chance, weil sie auf städtischen Grünflächen kontrolliert verbreitet würden“, sagt Saha. Für den Wald hingegen sind beide Sorten eher untauglich.

Der Ministerpräsident sieht eine „echte Krisensituation“

Der deutsche Wald ist in diesem Jahr Dauerthema in den Schlagzeilen. In Scharen sterben vertrocknete Bäume ab. Sie verlieren ihre Widerstandskraft gegen Schädlinge und Krankheiten. Und gegen Naturgewalten: Herbst- und Winterstürme könnten für beträchtlichen Kahlschlag sorgen.

Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk warnte im Juli davor, dass sich der Wald in Baden-Württemberg teilweise auflösen könnte. Immense wirtschaftliche wie ökologische Schäden drohen. Das Land hat daher einen „Notfallplan Wald“ aufgelegt, die Forstkammer ein „Sofortprogramm Waldschutz“ veröffentlicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach in Sachen Wald gerade erst von einer „echten Krisensituation.“ Die äußert sich in Baden-Württemberg etwa derart, dass die Kiefer- und Tannenbestände großflächig dezimiert sind. Fichten fallen dem Borkenkäfer zum Opfer.

Problematische Monokulturen

Dass der Wald nach zwei extrem trockenen Jahren in einem derart schlechten Zustand ist, hat unstrittig mit dem Klimawandel zu tun. Aber auch ein bisschen mit seiner wirtschaftlichen Nutzung. Viele Waldflächen sind Monokulturen. Das sei historisch erklärbar und verständlich, erklärt KIT-Forscher Somidh Saha. Nur eine Sorte Baum im Wald mache schließlich weniger Arbeit und lasse sich leichter ernten. „Allerdings sind Wälder mit Monokulturen sehr schadensanfällig – und daher auch aus wirtschaftlicher Sicht eher kein Zukunftsmodell.“

Monokulturen in Wäldern: Der Trend, Wälder in Monokulturen umzuwandeln, geht in das 18. Jahrhundert zurück. Damals stieg der Bedarf an Holz stark an. Um Wälder effizienter nutzen zu können, bildeten sich Forstwirtschaft und -wissenschaft heraus. Unter ökonomischen Gesichtspunkten erschien es sinnvoll, den angestammten Baumbestand durch schnell wachsende Monokulturen zu ersetzen. Diese Konzepte sind zwar heute überholt – prägen aber vielerorts noch das Erscheinungsbild der Wälder.

Umweltschützer und manche Politiker plädieren daher schon seit langem für mehr Vielfalt im Wald. Auch öffentliche und viele private Waldbesitzer unterstützen längst entsprechende Konzepte, sagt Saha. „Tatsächlich macht Diversität Wälder widerstandsfähiger.“ Wie genau allerdings der ideale Wald der Zukunft aussehen könnte, sei nicht so leicht zu beantworten.

Welche Bäume funktionieren überhaupt miteinander?

Denn zwar gibt es eine verbreitete Vorstellung, nach der das Land neue Bäume brauche, die mit trockenen und warmen Bedingungen besser zurechtkommen als das klassische Inventar einheimischer Wälder. Für Stadtbäume gibt es längst Empfehlungen, welche Sorten mittelfristig sinnvoll sein könnten.



Es wäre denkbar, entsprechende Empfehlungen auch auf Wälder auszuweiten, allerdings: die Sache ist kompliziert, es gibt viele Unbekannte. Das fängt schon bei der Zusammenstellung eines zukunftsfähigen Waldes an. „Es bringt nichts, willkürlich ein paar neue Sorten mit guten Prognosen zu pflanzen“, sagt Saha. „Zunächst mal muss man wissen, welche Sorten im Wald miteinander funktionieren könnten.“

Bäume werfen Äste ab und gehen zum Sterben über

Neben der Artenvielfalt gibt es nämlich auch eine funktionale Diversität, die für den Bestand des Waldes wichtig ist. Beispiel: „Wenn ich in einem Wald fünf tiefwurzelnde Sorten pflanze, treten sie in ein Konkurrenzverhältnis und am Ende überlebt vielleicht nur eine“, sagt Saha. Sinnvoller sei eine Kombination von flach- und tiefwurzelnden Bäumen, die sich ergänzen: Letztere haben genug Raum, sich im Erdreich auszubreiten. Zugleich sorgen sie dafür, dass die Feuchtigkeit in höhere Erdschichten zieht, wovon die Flachwurzler profitieren.

Vollzieht sich die Erderwärmung derart schnell, wäre das für die gesamte Vegetation in Städten wie in Forstflächen wohl eine Katastrophe.

Unklar ist zudem, wie Bäume langfristig auf lange Trocken- und Hitzephasen reagieren werden: Eindeutig und offensichtlich ist, dass die kurzfristigen Reaktionen vieler Baumsorten problematisch sind. Das Blattwerk wird lichter, Äste brechen aus Kronen. Der Baum bildet sich zurück, wo er kann. Und geht dann irgendwann ins Stadium des Sterbens über.

Einheimische Bäume haben ausgedient – oder doch nicht?

„Absterbende Bäume können sich aber auch wieder erholen. Wir erforschen gerade, wo genau jeweils der Point of no Return liegt“, erklärt Saha. Und: „Es gibt sogar Indizien, dass einheimische Bäume sich langfristig an veränderte Bedingungen anpassen können. Wir sollten ihnen daher eine Chance geben.“

Im Südschwarzwald und in angrenzenden Regionen der Schweiz gebe es beispielsweise Buchenpopulationen, die sich bis zu einer gewissen Wachstumsschwelle auf eher trockenen Kalksteinböden entwickeln könnten.

Die verzwergte Buche als Hoffnungsträger

Zwar sterben die Buchen jeweils nach Erreichen dieser Schwelle ab, aber: „Wir haben auch Exemplare gefunden, die mit einer Art Zwergenwachstum auf die Bedingungen reagieren – und sich so an diesem schwierigen Standort behaupten können“, beschreibt Saha.

Die verzwergten Buchen hätten sogar gesunde Samen getragen. Saha glaubt, dass in ihrem Erbgut der Code zur Trockenheitsbewältigung eingeschrieben sein müsste. „Es könnte daher sinnvoll sein, sie für die Züchtung von widerstandsfähigeren Buchen zu nutzen.“

Der Vegetation droht eine Katastrophe

Allerdings: Bäume sind nach menschlichen Maßstäben ziemlich langsam. Erprobung kostet Zeit, wie auch neue Züchtungen und Pflanzen sehr zeitaufwendig sind. Deswegen denken Forstwirtschaft und Forstwissenschaftler traditionell in langen Zyklen. Der Wald, den sie heute planen, nimmt schließlich vielleicht erst in hundert Jahren Gestalt an.

Angesichts solcher Dimensionen ist der Klimawandel ein sehr drängendes Problem: Schon in zwei oder drei Jahrzehnten könnten Bedingungen herrschen, unter denen vielleicht nur ein veränderter Baumbestand überleben kann. „Vollzieht sich die Erderwärmung derart schnell, wäre das für die gesamte Vegetation in Städten wie in Forstflächen wohl eine Katastrophe“, sagt Saha. „Denn die Entwicklung von Bäumen lässt sich leider nicht beschleunigen und ist eine Frage von Generationen.“

Frage der Ressourcen

Aus Sicht des Wissenschaftlers ist die Zukunft des Waldes letztlich auch eine Frage des Mitteleinsatzes: Um die Wälder zukunftsfähig zu machen, brauche es mehr Investitionen in Personal und Forschung. Derzeit gebe es nur an den vier Universitäten Freiburg, München, Dresden und Göttingen entsprechende Projekte. „Angesichts des Klimawandels dürfte das für die Zukunft nicht mehr reichen“, schätzt Saha.

Immerhin: In Baden-Württemberg will das Land Maßnahmen auf den Weg bringen, etwa um Waldbesitzer finanziell zu unterstützen und neue Stellen in der Forstverwaltung zu schaffen. Forstminister Hauk schätzt, dass für die Maßnahmen in diesem und kommenden Jahr etwa 40 Millionen Euro benötigt werden.

Wissenschaftler Saha hofft, dass auch die Mittel für die Forschung ausgeweitet werden: „Wenn wir den Wälder und die Bäume bewahren wollen, müssen wir sie vor allem besser verstehen lernen.“