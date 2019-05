Hoffenheim hofft weiter auf Rang vier: «Tür ist nicht zu»

Anzeige

Trainer Julian Nagelsmann strebt mit der TSG 1899 Hoffenheim weiter die Champions-League-Teilnahme an. «Das Reizvolle an der Konstellation ist, dass alles offen ist», sagte der 31-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel des Tabellensiebten beim -Vierten Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Eintracht Frankfurt habe die beste Ausgangssituation, werde aber die Europa-League-Spiele in den Beinen spüren. «Leverkusen ist wieder besser in Schwung gekommen, Gladbach war zuletzt nicht so stabil wie in der Hinrunde», sagte Nagelsmann am Donnerstag. «Die Tür ist noch nicht zu. Unser Ziel ist es, auf die internationalen Plätze zu kommen. Der Wunschtraum ist der vierte Platz.»

Hübner und Geiger fehlen

Verzichten muss Hoffenheim erneut auf Stammverteidiger Benjamin Hübner (Rückenprobleme) sowie auf den Langzeitverletzten Dennis Geiger und auf Joelinton. Der brasilianische Stürmer hat noch Probleme nach seiner Knöchelverletzung. «Es sieht nicht gut aus für diese Saison», sagte Nagelsmann drei Spieltage vor Schluss. Dafür kehrt Spielmacher Kerem Demirbay zurück, der zuletzt beim 1:4 gegen den VfL Wolfsburg fehlte. ots/BNN