Hoffenheim schlägt Braunschweig im ersten Test mit 3:0

Sattelbach (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr erstes Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Alfred Schreuder gewonnen. Der Bundesligist aus dem Kraichgau setzte sich am Samstag in Sattelbach gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 3:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Andrej Kramaric (33.), Pavel Kaderabek (50.) und Vincenzo Grifo. Für die Hoffenheimer beginnt nächsten Donnerstag das Trainingslager in Windischgarsten/Österreich.

In der Startaufstellung des Bundesligisten standen die Zugänge Philipp Pentke, Sargis Adamyan (beide Regensburg) und Konstantinos Stafylidis (Augsburg) sowie die Abwanderungskandidaten Kramaric und Joelinton. Nach der Pause, in der Schreuder komplett durchwechselte, stand auch der von Hannover 96 gekommene Ilhas Bebou auf dem Platz.