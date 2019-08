Anzeige

Seckach (dpa/lsw) – Ein freilaufendes Huhn hat auf einer Straße in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) den Verkehr blockiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte eine Streife das Huhn und nahm mit der Besitzerin die Verfolgungsjagd auf. Doch das Huhn fühlte sich pudelwohl auf der Straße und versteckte sich sogar in einem nahen Gebüsch. Nach mehreren Minuten konnte das Huhn am Mittwochnachmittag eingefangen werden und wurde zurück in seinen Stall gebracht.