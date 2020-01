Hunderttausende Euro Schaden bei Feuer in Kuhstall – Feuerwerkskörper als Brandursache?

Anzeige

Bei einem Brand in einem Kuhstall in Donzdorf im Kreis Göppingen ist ein Schaden von etwa 350.000 Euro entstanden. Ob dabei auch Tiere verletzt oder getötet wurden, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Zuvor hieß es, keine Tiere seien gestorben.

50 Rinder konnten am Sonntagabend demnach in Sicherheit gebracht werden. Die Tiere liefen anschließend frei herum und mussten wieder eingefangen werden, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge hatten Zeugen vor dem Brand beobachtet, wie vier Personen mit Feuerwerkskörpern hantierten und davonliefen.

In der Nacht auf Neujahr sind in einem Zoo in Krefeld 30 Affen bei einem Feuer gestorben. Der Brand war durch eine Himmelslaterne verursacht worden.

dpa/lsw