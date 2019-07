Im Südwesten: Sommerliche Temperaturen und vereinzelte Schauer

Anzeige

Sommerliche Temperaturen von über 25 Grad bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter im Südwesten. Lokal sei aber auch Regen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Mittwoch bleibe es allerdings noch freundlich und trocken.

Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad im Bergland und 28 Grad im Rheintal. Am Donnerstag ist es zeitweise bewölkt, vom Nachmittag an kann es vor allem im Osten den Landes zu Schauern kommen. Am Freitag ziehen laut DWD dichte Wolkenfelder mit örtlichen Schauern über den Südwesten. Auch Gewitter seien möglich. Am Wochenende werden einzelne Wärmegewitter und Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad erwartet.

dpa-lsw