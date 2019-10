Im Südwesten wird es noch einmal sommerlich

Anzeige

Sommerliche Temperaturen kehren zum Sonntag noch einmal in den Südwesten zurück. 26 Grad bei Stuttgart, bis zu 27 Grad am Rhein und bei Freiburg und auch im Bergland um die 20 Grad – der Sonntag werde für diese Jahreszeit wirklich ungewöhnlich warm, sagte Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, am Samstagmorgen. Bei viel Sonnenschein bleibe es dazu komplett trocken.

«Schönstes Wetter» erwarte den Südwesten zunächst auch am Samstag. Am Nachmittag sei allerdings leichter Regen möglich – wo genau lasse sich nicht voraussagen, so Schuster. «An vielen Orten dürfte es auch trocken bleiben.» Für den Südosten seien die Aussichten auf einen trockenen Nachmittag am besten. In der Nacht zum Sonntag soll es dann nach DWD-Prognosen für einige Stunden im ganzen Land regnen. Die Temperaturen klettern demnach am Samstag auf 18 bis 24 Grad.

Ab Dienstag kühler

Der Goldene Oktober bleibt noch zum Wochenbeginn: Bei 21 bis 26 Grad werde es am Montag zwar einen Tick kühler, es bleibe aber sonnig und trocken, sagte Schuster. Eine Abkühlung und auch der nächste Regen bahnen sich allerdings schon für Dienstag wieder an.

dpa/lsw