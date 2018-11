In der Brexit-Falle

Anzeige

Am Ende einer staatsmännischen Starkarriere geht es immer um das politische Erbe und die Frage, ob man das Land in einem besseren Zustand hinterlässt als zuvor. Theresa Mays Vorgänger David Cameron, Gordon Brown und Tony Blair hatten Großbritannien allesamt verändert. Doch hatten sie auch große Chancen nicht genutzt und ihr jeweiliges Erbe durch schwere Fehler nachhaltig beschädigt – den Marschbefehl in den Irak-Krieg im Fall Blairs, das lähmende Führungschaos und die dilettantischen Wahlkampffehler Browns. Und natürlich den missglückten Befreiungsschlag Camerons gegen die ewigen Europafeinde bei den Tories, der im Desaster des verlorenen Brexit-Referendums mündete. Bei Theresa May muss man sich aber fragen, nicht welches, sondern ob sie überhaupt ein politisches Erbe hinterlassen wird.

Gewiss, sie hatte keinen einfachen Start als Premierministerin. May war einst eine gemäßigt pro-europäische Politikerin, wie auf Knopfdruck musste sie jedoch nach dem Referendumsdebakel von 2016 ihre Überzeugung wechseln, um die Führung von Partei und Regierung übernehmen zu können. Die Brexit-Falle schnappte für May vollends zu mit der Einreichung des EU-Austrittsgesuchs im März 2017.

Seitdem versucht die für ihre roboterhaften Tanzeinlagen verspottete Konservative („Maybot“), den erwarteten Schaden für das Königreich zu begrenzen und es in den harten Verhandlungen mit Brüssel allen recht zu machen. Das kann nur schiefgehen, da sich die Kluft zwischen den Anhängern des offenen und des abgeschotteten Britanniens nicht schließen wird. Die Erfüllung des unheilvollen Brexit-Angebots Camerons an die Briten dürfte May jedoch so viel Kraft, Zeit und Ressourcen gekostet haben, dass sie kaum vernünftig regieren konnte. Und jetzt hängt das politische Schicksal der Premierministerin am seidenen Faden.

Der Fall May hat Parallelen mit dem von Horst Seehofer. Beide Alphatiere der Politik haben in ihren Ländern Wahlen versemmelt, beide den Rückhalt ihrer Parteien eingebüßt, beide bezahlten ihre Zick-Zack-Kurswechsel mit dem Verlust der Glaubwürdigkeit. Und beide verfolgen sie dennoch stur weiter ihre Agenda, während der Gegenwind immer mehr zunimmt. Allerdings ist die Fallhöhe für Theresa May wesentlich größer, und damit dürfte auch ihr möglicher baldiger Sturz besonders schmerzhaft werden.