In der Region spielt Politik am 1. Mai keine große Rolle

Trocken, teils sonnig und nicht zu kühl soll es nach derzeitigen Voraussagen am 1. Mai werden. Das Wetter spielt an diesem Tag immer eine große Rolle, egal ob es sich um Kundgebungen oder Festivitäten handelt. In früheren Zeiten war es weithin üblich, bei Veranstaltungen Politik, Geselligkeit und Unterhaltung zu paaren. Heute kommt dem puren Feier- und Freizeitcharakter am „Tag der Arbeit“ eine größere Bedeutung zu. Viele Leute machen sich im BNN-Hardtgebiet mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Weg, um die Natur zu genießen und Abstecher zu Maifeiern zu machen.

Von unserem Mitarbeiter Alexander Werner

Eggenstein-Leopoldshafens Ortskartellvorsitzender Mario Schönleber wird sich wieder im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis auf Fahrradtour begeben. Ansteuern will die Gruppe dabei den Biker-Gottesdienst in Linkenheim, das Fest an der „Belle“ und den Leopoldshafener Vogelpark. „Ich kenne niemanden, der Kundgebungen besucht“, sagt er. Soweit das Wetter mitspiele, würden viele Leute den Frühlingstag für Ausflüge nutzen und den Vereinsangeboten in großer Zahl zusprechen. In Wirtschaften einzukehren sei kaum üblich.

Gastronomen sehen keine hohe Nachfrage

Dies entspricht auch den Erfahrungen von Kristina Trautwein vom Weingartner „Walk’schen Haus“. Wegen der schleppenden Nachfrage sei das Restaurant seit Jahren am 1. Mai geschlossen. Zumindest bei der typischen Gastronomie sei der Zuspruch allenfalls überschaubar. Anders verhalte es sich bei Ausflugslokalen, so die Geschäftsführerin. Dazu zählt die Wirtschaft an der Fähre in Leopoldshafen. Im ideal gelegenen Andreasbräu in Eggenstein-Leopoldshafen sei der Tag bei sehr großem Andrang einer der stärksten im Jahr, berichtet Florian Nagel. Immer wieder kämen Leute bei viel Laufkundschaft mit dem Rad.

Was in Gemeinden am Maifeiertag auf die Beine gestellt wird, hängt heute wesentlich vom Vereinsengagement ab – beim Tanz in den Mai wie beim Aufstellen von Maibäumen. In Linkenheim-Hochstetten etwa findet traditionell das Musikfest auf der Insel Rott statt. Gibt es in Graben-Neudorf, Weingarten oder Walzbachtal einige Veranstaltungen, so sieht es dagegen in Dettenheim mau aus. Touringclub- und SPD-Fraktionsvorsitzender Siegfried Lehr erinnert sich da an längst vergangene Zeiten, als die Gemeinde eine große Maifeier mit allen Vereinen ausrichtete.Als Tag der Arbeiterbewegung reicht die Geschichte des 1. Mai bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. 1919 wurde der „SPD-Tag“ erstmals und vorerst einmalig gegen starke Widerstände im Parlament zum Feiertag erklärt. 1907 berichtete das SPD-Blatt „Volksfreund“ von der allerersten Maierfeier des Berghausener Wahlvereins mit 800 Beteiligten im prallvollen Kronensaal.

Feiertag mit langer Geschichte

Der Gastredner aus Karlsruhe forderte alle Frauen auf, mitzuwirken an dem Ziel der organisierten Arbeiterschaft, die Lage der am meisten unter den Verhältnissen leidenden Proletarierinnen zu verbessern. Für Unterhaltung sorgten die beiden Turnvereine, der Männergesangverein und der Radfahrerbund.

2019 werden nun die örtlichen Naturfreunde die Maifeier in Berghausen ausrichten. Der Ortsverband Pfinztal des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hatte seine traditionsreiche Kundgebung bei rückläufiger Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen und Helfermangel zumindest ausgesetzt (wir berichteten).

Ein bisschen Politik gibt es doch

Möglicherweise könnte es 2020 eine Neuauflage geben, heißt es vage vom DGB Nordbaden. Ansonsten sei die Teilnahme an Kundgebungen konstant. Zurückliegend aber sei der Zuspruch an sich geringer geworden, wird vom DGB eingeräumt. Abnahmen bei der Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern und geringeres Interesse an Politik werden als Gründe genannt.

Pfinztals SPD-Vorsitzender Harald Gfrörer zeigt sich dankbar, dass die Naturfreunde nun bei der Maifeier in die Bresche springen und die Tradition weiterführen. Die Veranstaltung habe insofern politischen Charakter, weil sie an die Bedeutung des 1. Mai erinnere. Angesprochen würden alle politischen Gruppen. Allgemein aber sei der Sinn des Tags in der Gesellschaft etwas verloren gegangen, resümiert Gfrörer. Zu beobachten sei auch eine gewisse Politikverdrossenheit. Die Leute würden heute mehr Ausflüge und Radtouren unternehmen. Man solle aber gerade unter diesem Aspekt nicht vergessen, dass Arbeitnehmer die viele Urlaubstage heutzutage nur den Gewerkschaften zu verdanken hätten.