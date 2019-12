Innenminister Strobl: Führerschein weg bei Pyrotechnik

Anzeige

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will härter gegen das Abbrennen von Bengalos in Fußballstadien vorgehen. «Für mich ist das übergeordnete Ziel, dass der Besuch eines Fußballspiels ein sicheres Erlebnis für Jung und Alt, für die ganze Familie, ist und bleibt», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch.

Er wolle bei der Innenministerkonferenz in Lübeck vorschlagen, dass das Sprengstoffgesetz beim Kauf und Umgang mit Pyrotechnik verschärft wird und dass Störer im Sportbereich künftig auch der Führerschein entzogen werden kann. Baden-Württemberg will eine entsprechende Beschlussvorlage einbringen. Der Initiative will die Runde der Innenminister dem Vernehmen nach zustimmen.

Bislang sind nach Angaben des Innenministeriums der Erwerb und der Umgang mit zugelassenen pyrotechnischen Gegenständen nicht strafbar. Das könnte für den Fall abgeschafft werden, dass die pyrotechnischen Gegenstände zweckwidrig verwendet werden.

Auch sollte im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen der Entzug der Fahrerlaubnis nach Paragraf 69 im Strafgesetzbuch in Betracht gezogen werden können. «Hierdurch entsteht eine neue fühlbare Sanktion, die an die charakterliche Ungeeignetheit knüpft und nach dem Strafrecht umgesetzt werden soll», teilte das Ministerium mit.

Kritik an Strobl nach KSC-Derby in Stuttgart

Die Kritik gegen den Innenminister wird unterdessen nach den Vorfällen beim KSC-Derby in Stuttgart lauter. Zahlreiche Karlsruher Anhänger klagen darüber, dass 591 Fans von der Polizei festgesetzt wurden. Politiker von FDP, Grünen und auch der CDU wollen Erklärungen, wie es zu der Maßnahme kommen konnte. Auch das von Strobl ins Leben gerufene Projekt der Stadionallianzen steht in der Kritik.

dpa/lsw/BNN