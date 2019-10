Instagram-Account der Stadt Bühl eine Erfolgsgeschichte

Anzeige

Seit dem 22. März ist die Stadt Bühl bei Instagram aktiv. Mittlerweile folgen ihr dort über 1300 Nutzer. Die Pressestelle wertet ihre Social-Media-Aktivitäten daher durchaus als Erfolg. Die bunten Bilder im Netz hätten durchaus auch einen Mehrwert für die Stadt, heißt es.

In Zeiten moderner Medien sind auch die Rathäuser gezwungen, ihre Kommunikationsstrategie zu verändern. Mit Pressemitteilungen allein erreiche man insbesondere jüngere Bürger nicht mehr, das wurde den Mitarbeitern der Pressestelle der Stadt Bühl klar. „Wenn man mit der Zeit gehen will, muss man auch auf den Zug der sozialen Medien aufspringen“, sagt der städtische Pressesprecher Matthias Buschert.

Der Wunsch seitens der Stadtverwaltung sei da gewesen. Einen Facebook-Account hat die Stadt bereits seit etwa drei Jahren. Im Frühling dieses Jahres wagten Buschert und seine Kollegen auch den Schritt auf Instagram – mit großem Erfolg, wie man in der Pressestelle freudig betont.

Auf Facebook teils enorme Reichweite

„Den ersten Post auf Instagram haben wir am 22. März veröffentlicht“, erklärt Stephanie Kienzle. Die gelernte Mediengestalterin arbeitet seit Juni 2017 in der Pressestelle. „Schon am 19. April hatten wir 500 Follower, im Juni haben wir auf Instagram die 1 000er-Marke durchbrochen.“ Mittlerweile folgen mehr als 1 300 Nutzer dem städtischen Instagram-Account.

„Von der Resonanz her muss man sagen, dass wir einen Volltreffer gelandet haben“, sagt Buschert stolz. Die Facebook-Seite haben knapp 2 300 Menschen abonniert, Beiträge zum Zwetschgenfest hätten sogar eine sechsstellige Reichweite erzielt.

Im Gegensatz zu Facebook stehen bei Instagram weniger informierende, als vielmehr unterhaltende Inhalte im Vordergrund. „Wir bespielen die Kanäle so, wie die Leute es gewohnt sind, sie zu nutzen“, erklärt Kienzle. Bei Instagram gehörten dazu eben „glossy Bilder“, bei Facebook Veranstaltungen oder Ankündigungen aus dem Rathaus, beispielsweise zu Wahlen oder Straßensperrungen.

Auch Nutzer-Bilder werden veröffentlicht

Neben eigenen Bildern veröffentlicht Kienzle bei Instagram auch Fotos, die unter dem Hashtag #bühlmeinestadt gepostet wurden. Natürlich nach Absprache mit dem Urheber, wie sie betont. Das schaffe Identifikationspotenzial mit der Heimatstadt.

Doch lohnen sich schöne Bilder vom Zwetschgenfest oder von Sonnenuntergängen im Waldhägenich für die Stadt? „Viele unterschätzen, dass Instagram ein Kommunikationsinstrument im wahrsten Sinne ist“, sagt Matthias Buschert. Insgesamt habe man in der Kommunikation über Social Media mit den Bürgern noch keine negativen Erfahrungen gemacht, auch wenn das ein oder andere Thema kritisch hinterfragt werde.

Wüste Beschimpfungen, wie sie Lokalpolitiker bundesweit beklagten, scheint es zumindest auf dem städtischen Account nicht zu geben. Man verfolge aber natürlich auch, was in den Bühler Facebook-Gruppen vor sich gehe. Da könne der Ton schon mal rauer werden.

Anfragen von Influencern gebe es bislang noch keine, so Buschert. Man sei aber grundsätzlich für alles offen und könne sich auch eine Zusammenarbeit dieser Art vorstellen.