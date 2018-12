Instagram: Die schönsten neun Bilder des Jahres

Anzeige

Jedes Jahr im Dezember gibt es die unterschiedlichsten Jahresrückblicke in klassischen Medien oder auch in den sozialen Netzwerken. Facebook erstellt für seine Nutzer beispielsweise ein Jahresvideo und für Instagram gibt es die Funktion „Top Nine“ oder „Best of 2018“.

Auf dieser Seite muss der Instagram-User zum Beispiel seinen Benutzernamen und seine E-Mailadresse angeben, dann wird für ihn eine Übersicht mit den neun Bildern erstellt, die im vergangenen Jahr die meisten Reaktionen und damit die größte Reichweite erzeugt haben. Diese erhält er dann in einer separaten E-Mail zum Download.

Instagram-Momente 2018

Die so festgehaltenen Instagram-Momente können die Benutzer in den sozialen Netzwerken mit ihren Freunden teilen.

„Top Nine“ der BNN

Für den Instagram-Account der Badischen Neuesten Nachrichten sieht das beispielsweise so aus.

Die Anwendung liefert eine nette und schnelle Zusammenstellung, um das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Das Gute daran: Sie ist kostenfrei.