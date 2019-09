Jeder fünfte Rentner in 20 Jahren von Armut bedroht

Anzeige

Christof Schiller, der Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann-Stiftung, schlägt Alarm: „Selbst bei einer positiven Arbeitsmarktentwicklung müssen wir mit einem deutlichen Anstieg der Altersarmut in den kommenden 20 Jahren rechnen.“ Dabei hat die Große Koalition in den vergangenen Jahren nichts unversucht gelassen, der drohenden Altersarmut entgegenzuwirken.

Beschlossen wurden unter anderem die Angleichung der Renten in Ost und West, eine Untergrenze für das Rentenniveau sowie die Mütterrente für ältere Mütter. Zudem haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Grundrente für langjährig Beschäftigte einzuführen, die deutlich über dem Niveau der Grundsicherung liegt, auch wenn die Details zwischen den Koalitionären noch umstritten sind.

Schlechte Aussichten

Doch all das wird nach einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung nicht ausreichen, um einen nicht unerheblichen Anstieg der von Armut betroffenen Rentner zu verhindern. In 20 Jahren könnten demnach die Zahl der Ruheständler, die auf die staatliche Unterstützung zur Existenzsicherung angewiesen sind, von derzeit neun auf knapp zwölf Prozent steigen, wobei als Schwelle, unterhalb der Grundsicherung beantragt werden kann, Einkünfte von 777 Euro im Monat in einem Ein-Personen-Haushalt angesetzt werden.

Immer mehr Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Im gleichen Zeitraum steigt die Zahl derer, die von Armut gefährdet sind, von derzeit 16,8 auf 21,6 Prozent. Betroffen sind Personen, deren monatliches Nettoeinkommen unter 905 Euro liegt. Zu den größten Risikogruppen gehören nach der Studie Geringqualifizierte und Alleinstehende, zudem Menschen mit Migrationshintergrund und solche, die längere Zeiträume beschäftigungslos waren. „Bei ihnen ist das Grundsicherungsrisiko im Alter nahezu doppelt so hoch wie im Durchschnitt“, heißt es in der Untersuchung.

So steigt die Quote der Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die auf Grundsicherung angewiesen sein werden, bis 2039 von 16 auf 21 Prozent. Bei alleinstehenden Frauen ist im gleichen Zeitraum ein Anstieg von zwölf auf fast 20 Prozent zu verzeichnen. Nahezu verdoppeln wird sich nach den Berechnungen des DIW die Zahl der Rentner in Ostdeutschland, die auf Grundsicherung angewiesen sind – von 6,5 auf knapp zwölf Prozent.

Noch profitieren die Rentner im Osten von ihrer im Durchschnitt längeren Berufstätigkeit und von der hohen Erwerbsquote der Frauen. Doch bereits in naher Zukunft machen sich die Massenentlassungen und die hohen Arbeitslosenquoten nach der Wiedervereinigung bemerkbar.

Große Koalition setzt auf Grundrente

Was kann die Politik dagegen unternehmen? Die Große Koalition setzt auf die Grundrente. Wer mindestens 35 Jahre lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, soll eine Rente erhalten, die zehn Prozent über dem Niveau der Grundsicherung liegt. Die Union fordert allerdings eine Bedürftigkeitsprüfung, SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil und seine Partei lehnen diese Prüfung ab.

Doch nach Ansicht der DIW-Forscher ist die Wirkung beider Modelle begrenzt. Die Zahl der armutsgefährdeten Ruheständler sinke kaum, da nicht einmal ein Drittel der Personen mit Grundsicherungsanspruch auf die geforderten 35 Beitragsjahre kommen. Gerade diejenigen, die es am nötigsten hätten, würden also von der Grundrente überhaupt nicht profitieren. Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung wiederum begünstige 85 Prozent der Menschen, die darauf gar nicht angewiesen wären, weil sie neben der gesetzlichen Rente über weitere Einkünfte verfügen. Das treibe die Kosten erheblich nach oben.

„Einfache Einkommensprüfung“ soll helfen

Die Forscher schlagen daher vor, eine „einfache Einkommensprüfung“ einzuführen, um den Kreis der Empfänger auf die tatsächlich Betroffenen zu begrenzen, zudem sollte es bei den Versicherungszeiten eine „größere Flexibilität“ geben, damit auch Rentner in den Genuss der Grundrente kommen, die längere Zeiten arbeitslos oder aus anderen Gründen nicht erwerbstätig waren. „In beiden Fällen ließen sich auch die Kosten der Heil’schen Reform senken“, sagt Christof Schiller von der Bertelsmann-Stiftung. Dies sei vor allem im Hinblick auf die demografische Entwicklung entscheidend, „denn mit dem Renteneintritt der sogenannten Baby-Boomer werden die öffentlichen Kassen in Deutschland in den nächsten 20 Jahren auf eine große Belastungsprobe gestellt“.

Für die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast (Pforzheim) beginnt der Kampf gegen Altersarmut nicht erst bei der Renten-, sondern bereits bei der Arbeitsmarktpolitik. „Gerade eine höhere Tarifbindung und mehr Qualifizierung sind zentral“, sagte sie den BNN. Genau an diesem Punkt setze das geplante „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ von Arbeitsminister Heil an. „Und die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung honoriert die Lebensleistung und hilft bei kleinem Einkommen aus der Altersarmut heraus.“