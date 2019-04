Jürgen Klopp wird als «Gesicht Europas» gewürdigt

Anzeige

Fußballtrainer Jürgen Klopp erhält heute Besuch aus dem Ländle. Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) will den Trainer des FC Liverpool auf dem Trainingsplatz als «Gesicht Europas» auszeichnen.

Wolf ist in Großbritannien unterwegs, um Gespräche mit Brexit-Unterhändlern zu führen. Am heutigen Donnerstag will er etwa die Steuer- und Zollbehörde Englands besuchen. Am Nachmittag besucht er Klopp in Liverpool.

Um die europäische Idee verdient gemacht

Mit der Auszeichnung «Gesicht Europas» sollen Persönlichkeiten aus Baden-Württemberg gewürdigt werden, die sich um die europäische Idee verdient gemacht haben. Klopp ist gebürtiger Stuttgarter. Vorgesehen ist ein knapp einstündiges Gespräch, bei dem es um Europa, Brexit und die Heimat gehen soll. Als «Gesicht Europas» gewürdigt hat Wolf bereits den langjährigen SWR-Moderator Werner Mezger sowie die Leiterin des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz in Kehl, Martine Mérigeau. lsw/dpa