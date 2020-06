Anzeige

Das «Jugendwort des Jahres» kommt zurück. Nach einer Pause 2019 soll jetzt wieder ein Nachfolger von Wortneuschöpfungen wie «Smombie» oder «Läuft bei Dir» gekürt werden, wie eine Sprecherin von Langenscheidt mitteilte.

Jahrelang hatte der Langenscheidt-Verlag die Wahl in München veranstaltet, um damit für sein Lexikon «100 Prozent Jugendsprache» zu werben. Er kürte Wortschöpfungen wie «Smombie», ein Kunstwort aus Smartphone und Zombie, den Satz «Läuft bei dir» oder «Babo», was so viel bedeutet wie Boss oder Anführer.

Auch interessant: Abstimmung zum Jugendwort des Jahres nach Hacker-Angriff abgeblasen

Auch «Ehrenmann/Ehrenfrau» war dabei – als Wortschöpfung für «jemand, der etwas Besonderes für dich tut». Doch dann wurde die Marke Langenscheidt Anfang 2019 von dem zur Klett-Gruppe gehörenden Pons-Verlag übernommen.

Neuer Inhaber war mit dem Zustand des Lexikons nicht zufrieden

«Der Deal kam für das Produkt zu einem ungünstigen Zeitpunkt», sagte der Leiter des Pons-Verlags, Erhard Schmidt, damals. Der Zustand des Lexikons «war nicht so, dass wir das Produkt in diesem Jahr in einem vernünftigen Zustand zu Ende führen konnten».

Und darum fiel auch die Wahl zum «Jugendwort» aus. Der Verlag ließ damals offen, ob es ein endgültiges Aus oder nur eine Pause sein sollte.

Vorschläge fürs Jugendwort sind bis zum 10. August möglich

Nun ist klar: Es war nur eine Pause. Für das Jugendsprachen-Lexikon und die Wahl zum Jugendwort gibt es ein Comeback. Doch es soll eine entscheidende Änderung geben, wie Langenscheidt mitteilte. Nicht mehr eine Jury entscheidet über das «Jugendwort», sondern Jugendliche per Online-Abstimmung auf www.jugendwort.de.

Mehr zum Thema: Kein «I bims», kein «Yolo», kein «Jugendwort des Jahres»

Bis zum 10. August können dort Vorschläge eingereicht werden. Eine Jury legt dann die Top 10 fest. Über die Nummer eins wird dann aber wieder online entschieden. Der Sieger soll am 15. Oktober in Stuttgart verkündet werden – und nicht mehr, wie sonst, in München.

dpa