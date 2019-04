Julian Nagelsmann beschäftigt zwei externe Berater

Anzeige

Heidelberg (dpa) – Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim beschäftigt zwei externe Berater. «Ich habe zwei Leute gefunden, die mir sehr viel helfen bei verschiedenen Themen, überwiegend Gesundheitsthemen, um einen guten Grad an Entspannung zu haben», sagte der 31-Jährige am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der «Rhein-Neckar Zeitung» in Heidelberg.

«Einer kommt aus der Wirtschaft und hat lange Zeit im Sport gearbeitet, und der andere kommt aus dem Basketball.» Namen wollte Nagelsmann nicht verraten.

«Es ist extrem schwer, im Profibereich Leute zu finden, die es ehrlich mit dir meinen», sagte der künftige Trainer von RB Leipzig. «Weil die meisten wollen dir Kohle aus der Tasche ziehen.»

dpa/lsw