Junge Frau als mutmaßliche Trickbetrügerin in Haft

Eine 23 Jahre alte Frau ist in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen, weil sie eine alte Dame um Bargeld betrogen haben soll. Die Verdächtige habe sich als Polizistin ausgegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Zunächst habe das 85 Jahre alte Opfer am 14. März einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten, der ihr eine Lügengeschichte von Kriminellen erzählte. Ihr Bargeld im Haus sei angeblich gefälscht und sollte umgetauscht werden.

Dazu erschien später eine junge Frau, die sich als Polizistin ausgab und die Scheine an sich nahm. Ermittlungen führten zu der 23-Jährigen, die am Dienstag in ihrer Wohnung in Mannheim festgenommen wurde.

dpa/lsw