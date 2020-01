Junge in Schwäbisch Gmünd ertrunken

Anzeige

Ein drei Jahre alter Junge ist am Montagmittag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) vermutlich ertrunken. Nach Angaben der Polizei befand sich das Kind zusammen mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz, der sich am Ufer der Rems befindet. Der Junge habe sich unbemerkt von der Gruppe entfernt.

Nachdem das Fehlen des Jungen bemerkt wurde, sei sofort eine Suche organisiert worden. Schließlich habe man das leblose Kind im Wasser liegend gefunden. Der Junge starb später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

dpa/lsw