Junger Mann soll nach Angriff auf 75-Jährigen in Psychiatrie

Anzeige

Offenburg (dpa/lsw) – Nach einem Angriff auf einen 75 Jahre alten Mann im Mai in Offenburg soll der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Staatsanwaltschaft nach Angaben vom Freitag beim Landgericht der badischen Stadt gestellt. Der zum Tatzeitpunkt 25-Jährige soll den Rentner nachts auf einer Straße angegriffen und niedergetreten haben. Das Opfer erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, verlor die Sehkraft auf einem Auge und ist seitdem pflegebedürftig.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter an einer paranoiden Schizophrenie leidet und nicht in der Lage gewesen sein dürfte, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe sei daher nicht möglich. Der junge Mann war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Er kam zunächst in Untersuchungshaft und später in die Psychiatrie.