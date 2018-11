Kabinett will Rückgabe von Kulturgütern an Namibia zustimmen

Anzeige

Baden-Württemberg will zwei in der Kolonialzeit geraubte Gegenstände an Namibia zurückgeben. Dabei handelt es sich um eine Bibel und eine Peitsche des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi, die beide im Linden-Museum in Stuttgart lagern. Das Kabinett will heute grünes Licht für die Pläne geben.

Hingegen wird es keine generelle haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für die Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit geben, obwohl Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sie angestrebt hatte. Die CDU hat Bedenken und ihre Zustimmung dazu verweigert.

Zudem dürften bei der Regierungs-Pressekonferenz die Überlegungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum Umgang mit problematischen Asylbewerbern eine Rolle spielen. Kretschmann hatte der «Heilbronner Stimme» und dem «Mannheimer Morgen» gesagt, Großstädte seien für solche Leute attraktiv, weil sie dort anonym seien und Gleichgesinnte träfen. «Solche Gruppen muss man trennen und an verschiedenen Orten unterbringen». Der Gedanke, einige von ihnen «in die Pampa» zu schicken, sei nicht falsch. Die Wortwahl war bei den Grünen und etwa auch beim Gemeindetag auf Kritik gestoßen. (dpa/lsw)