Kapitän Gentner muss Absteiger VfB Stuttgart verlassen

Stuttgart (dpa) – Der bisherige Kapitän Christian Gentner muss den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart verlassen. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält beim Fußball-Zweitligisten keinen neuen Vertrag mehr, wie der Club am Freitag bestätigte. Der Kontrakt des Routiniers, der unweit von Stuttgart aufgewachsen ist und mit dem VfB 2007 deutscher Meister war, läuft zum 30. Juni aus. Er sucht nun offenbar einen neuen Verein in der Bundesliga. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Abschied berichtet. Gentner selbst hatte in den vergangenen Wochen erklärt, auch als Profi zumindest noch eine Saison bei seinem Heimatclub bleiben zu wollen.

«Wir haben in den vergangenen Tagen innerhalb der sportlichen Leitung sehr intensiv erörtert, ob wir eine Vertragsverlängerung anstreben», sagte Sportdirektor Sven Mislintat. «Wir sind aber davon überzeugt, dass nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga ein umfassender Neuanfang notwendig ist.»

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger stellte Gentner jedoch eine Rückkehr zum VfB nach seiner Profikarriere in Aussicht. Man habe «ihm in diesem Zusammenhang verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Christian weiß, dass er jederzeit herzlich willkommen ist beim VfB.»