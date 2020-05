Karlsruhe hofft auf mehr Städtereisende in der Zeit nach Corona

Anzeige

Auch der Tourismus in Karlsruhe hat unter Corona zu leiden: Die Hotelbetten bleiben leer, die Kulturveranstaltungen sind abgesagt. Doch die Touristiker denken bereits an die Zeit nach Corona und schnüren Pakete für Städtereisende. Wenn Deutsche vermehrt Urlaub im eigenen Land machen, hätte man gute Chancen auf künftige Geschäfte.

Es hätte alles so schön sein können: Touristische Programme wie „Goldwaschen im Rhein“ waren in den Startlöchern, der Doppeldeckerbus für Stadtrundfahrten stand Gewehr bei Fuß, und Touristiker wie Hoteliers sahen – beflügelt vom Landestrend – einem neuen Spitzenjahr für Karlsruhe entgegen. Dann kam das Coronavirus.

Jetzt geht touristisch erst einmal so gut wie nichts. Leere Hotelbetten, verrammelte Restaurants, auf den Straßen maskierte Menschen: „Dieses Tourismusjahr ist auch für uns einfach ein schwarzes Jahr“, fasst Yvonne Halmich die Lage zusammen.

2012 übernachteten erstmals über eine Million Menschen in Karlsruhe

Natürlich könne man längst noch keine abschließende Bewertung abgeben, betont die Sprecherin der Karlsruhe Tourismus GmbH. Doch klar ist: Beim Übernachtungsgeschäft mit In- und Ausländern wachsen 2020 krisenbedingt die Bäume auch in dieser Stadt nicht in den Himmel.

2012 ließen die Tourismus-Experten die Korken knallen: Erstmals durchbrach man damals die Schallmauer von einer Million Übernachtungen. Einen leichten Knick bekam die Statistik sechs Jahre später: 2018 fielen der Durlacher Campingplatz und das am Hauptbahnhof gelegene A&O-Hotel weg. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Beherbergungsbetriebe dennoch 1.149.181 kostenpflichtige Nächtigungen.

Künftig mehr Städtereisen nach Corona?

Schlosslichtspiele, Verfassungsfest und der Festivalsommer beispielsweise machten es möglich. Man glaubte sich auf dem richtigen Weg: Nicht nur unter der Woche waren viele Hotelbetten gut gebucht, auch an Wochenenden erwies sich die Nachfrage vielfach als zufriedenstellend. Dies gilt als Indikator dafür, dass Karlsruhe bei privaten Städte-Reisenden ankommt.

Und jetzt? Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information, die bereits seit 22. April wieder Flagge für die badische Kapitale zeigen, berichten von Karlsruhe-Besuchern aus der weiteren Region oder auch aus Stuttgart. „Die Leute entdecken die Stadt ganz neu und freuen sich, dass die Tourist-Info geöffnet ist“, haben sie festgestellt.

Wir sind für den Deutschland-Tourismus interessant. Yvonne Halmich, KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Ohnehin ist das die Marschrichtung der Tourismus-Stadt: „Wir müssen sichtbar bleiben“, fasst Yvonne Halmich zusammen. Auch in den sozialen Medien. Dort kündet etwa die Kampagne „Kaum zu glauben“ von den Qualitäten Karlsruhes. Denn es wird eine Zeit nach der Krise geben – und dafür will die Tourismusstadt gut aus den Startlöchern kommen. „Wir sind für den Deutschland-Tourismus interessant“, ist die KTG-Sprecherin überzeugt.

Und weil sich bereits abzeichnet, dass Urlaub im eigenen Land wachsende Bedeutung bekommt, werden längst Pakete geschnürt. So gibt es Überlegungen, Karlsruhes noch junges Unesco-Prädikat „City of Media Arts“ zu nutzen und zusammen mit Mannheim („City of Music“) und Heidelberg („Creative City“) auf Gästefang zu gehen.

Entsprechende Überlegungen werden im Benehmen mit der in Stuttgart ansässigen Tourismus-GmbH des Landes (TMBW) angestellt. Auch mit der Schwarzwald Tourismus steht Karlsruhe ständig in Kontakt.

Lage und Größe von Karlsruhe sind für den Tourismus entscheidend

Unabhängig davon: Ein gutes Argument für Karlsruhe ist aus Sicht der Touristiker die Lage der Stadt an der Schnittstelle von Schwarzwald und Elsass sowie zwischen Heidelberg und Baden-Baden.

Aber auch die Größe Karlsruhes könnte ein Argument bei der Vermarktung sein. Menschenansammlungen wie sie in München oder Köln zu erwarten sind, sind hier eher die Ausnahme, so eine der Überlegungen.

Und was ist mit Auslandsgästen? Ob sie 2020 eine ähnliche Bedeutung wie im Vorjahr haben, ist mehr als fraglich. Immerhin realisierten sie zuletzt knapp ein Viertel der Übernachtungen in den Karlsruher Beherbergungs-Betrieben. Die stärkste Gruppe waren die Schweizer, gefolgt von den Niederländern, den Franzosen und den Gästen aus den USA. „Die Amerikaner bleiben in diesem Jahr wohl weg“, befürchtet Yvonne Halmich.