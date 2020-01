Karlsruher SC hat Training wieder aufgenommen

Anzeige

Auf Kunstrasen hat Zweitligist Karlsruher SC am Samstag das Training wieder aufgenommen. Trainer Alois Schwartz musste bei frostigen Temperaturen lediglich auf Kyoung-Rok Choi (Kreuzbandriss) und den angeschlagenen Janis Hanek (Adduktorenprobleme) verzichten. «Ansonsten sind alle gut aus dem Urlaub zurückgekommen», berichtete der KSC-Coach.

Die erste Einheit empfand er darüber hinaus als «sehr ordentlich». Alle Spieler hätten «ihre Hausaufgaben so gemacht, wie wir ihnen das vorgegeben haben». Genaueres über den Fitnesszustand beim Tabellenfünfzehnten soll ein Leistungstest am Dienstag ergeben.

Mehr zum Thema: Pourié, Zusammenhalt, Transfermarkt: Das sind die drängendsten Fragen beim KSC zum Trainingsauftakt

Sein Winter-Trainingslager wird der KSC vom 12. bis 19. Januar im andalusischen Estepona beziehen und in Spanien auch zwei Testspiele bestreiten. Zunächst geht es am 14. Januar (17.00 Uhr) in La Linea gegen den Schweizer Zweitligisten FC Lausanne-Sport, am 18. Januar (15.00 Uhr) steht dann in Estepona das Duell mit Steaua Bukarest auf dem Plan.

Nach ihrer Rückkehr werden die Karlsruher am 21. Januar um 14.00 Uhr in einem Spiel beim FC Ingolstadt 04 letzte Erkenntnisse sammeln. In die zweite Halbserie startet die Badener dann am 29. Januar bei der SG Dynamo Dresden.

dpa