Karlsruher verhalten sich in der Coronakrise verantwortlich

Diszipliniert haben sich die Menschen in Karlsruhe und dem Landkreis angesichts der Beschränkungen infolge der Coronakrise verhalten. Vielfach waren Straßen und Plätze leer, Polizei und Ordnungsdienste mussten keine Bußgelder verhängen.

Am Nachmittag ist es so weit: Per Helikopter kommen zwei 63 und 77 Jahre Corona-Patientinnen aus Straßburg im Städtischen Klinikum an, am Abend eine weitere Person. Osterglocken und knospendes Grün zum tiefen Blau des Himmels geben dem Ernst der Lage fast etwas unangemessen Heiteres: Selbst in der elsässischen Kapitale haben die Gesundheitseinrichtungen in der Virus-Krise ihre Kapazitätsgrenzen erreicht.

Noch gibt es Beatmungs-Kapazitäten

Und die Aussichten sind auch für Karlsruhe und sein Umland alles andere als entspannt: Gegenwärtig habe man noch die Beatmungs-Kapazitäten, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup im Gespräch mit den BNN. „Wir werden sie aber in drei bis vier Wochen wahrscheinlich dringend brauchen.“

Nicht nur die Aufnahme der drei intensivpflichtigen Coronapatienten aus dem Elsass markiert eine neue Verschärfung der Situation. Auch die Infektionszahlen gehen weiter nach oben: Bis Sonntag Mittag verzeichnete das beim Landratsamt angesiedelte und für Stadt und Landkreis zuständige Gesundheitsamt 71 nachgewiesene Infektionen in der Stadt und 186 im Landkreis.

15 Personen sind unterdessen als geheilt entlassen, zehn davon im Landkreis, fünf in Karlsruhe selbst, wie Erster Landesbeamter Knut Bühler berichtet.

Die Botschaft scheint bei den Leuten angekommen zu sein. Erster Landesbeamter Knut Bühler

Mit kritischem Blick haben staatliche und kommunale Entscheidungsträger vor diesem Hintergrund das Verhalten der Bürger am Wochenende studiert: Haben die Appelle gefruchtet, man solle möglichst zu Hause bleiben, um Infektionsketten zu unterbrechen? Haben die Menschen Verantwortung gezeigt und auf gemeinsame Aktivitäten verzichtet?

„Die Botschaft scheint bei den Leuten angekommen zu sein“, fasst Landrat-Stellvertreter Bühler seine Eindrücke aus dem Landkreis zusammen. Ähnlich sieht es Björn Weiße, Chef des Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramts. Zuletzt hatte OB Frank Mentrup den dringenden Appell an die Bürger gerichtet, die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen ernst zu nehmen und zu befolgen.

OB Mentrup hält nichts vom Hamstern

Alsbald gibt es das am Sonntag bundesweit verabredete Kontaktverbot für mehr als zwei Menschen, Gaststätten geben nur noch Speisen zum Mitnehmen aus. Derzeit gelinge es noch nicht, die Infektionsrate ausreichend auszubremsen, so der OB in seinem jüngsten Online-Video. Auch wenn es nun zu weiteren Einschränkungen kommt, sei das Horten von Lebensmitteln völlig unnötig, so der Oberbürgermeister weiter.

Der Samstag hat es mit Kälte und stundenlangem Regen derweil selbst den notorisch Sorglosen leicht gemacht, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. „So wenig Verkehr wie heute habe ich eigentlich noch nie erlebt“, gibt ein Taxifahrer beim Hauptbahnhof zu Protokoll. Selbst auf dem Markt am Gutenbergplatz ist am Samstagvormittag ungewöhnlich wenig Publikumsverkehr. „Die Leute sind sehr diszipliniert“, hat dort Geflügelverkäufer Johnny vom Adamshof in Kandel festgestellt.

Ein paar Stände weiter, bei „Stefans Käsekuchen“ aus dem südbadischen Ebringen, berichtet man ebenfalls von weitgehend regelkonformem Verhalten der Marktkunden. Und im Waschsalon Ecke Scheffel- und Sophienstraße haben die Kunden in gebührendem Abstand voneinander Platz genommen, in der Trommel rotiert die Unterwäsche.

Daheim bastelt es sich entspannt

Während das Personal in der Rüppurrer Tankstelle Ecke Herrenalber und Battstraße am Abend große Plexiglasscheiben montiert, um der gefürchteten Tröpfcheninfektion Einhalt zu gebieten, sind im südlichen Stadtteil so viele Anwohner wie selten zu Hause. Der Parkdruck ist selbst im luftig bebauten Einfamilienhaus-Quartier enorm. „Bisher geht es sehr entspannt zu“, sagt etwa die in Rüppurr lebende Kerstin Wigger.

Das Wochenende haben sie, ihr Mann Dirk und die Kinder Emily und Willi mit Kochen, Backen, Gitarre üben und einem kleinen Spaziergang verbracht. Für sie hat alles Schlechte auch sein Gutes. „Man kann sich die Zeit frei einteilen, denn es kommt ja kein Besuch.“ Und auch für längere Etappen in den eigenen vier Wänden ist Kerstin Wigger gerüstet.

Einen Patchwork-Überwurf will sie gestalten, Arbeitstitel: „Coronadecke“. Am sonnigen Sonntag wird der Freiheitsdrang manches Zeitgenossen auf eine harte Probe gestellt. „Ich gehe in den Hardtwald“, verkündet stellvertretend für viele Hedwig Meinzer. Sie ist Hundehalterin und setzt auf Wege mit besonders geringem Publikumsverkehr. Ihre Clique ist per WhatsApp dabei.