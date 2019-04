Karlsruherin Sandra Dietz bei Breakdance-WM in Russland

Anzeige

Breakdance ist eigentlich eher eine Männerdomäne. Die 27-jährige Sandra Dietz aus Karlsruhe hat sich in der Disziplin dennoch durchgesetzt – und nimmt an diesem Wochenende an der Breakdance-WM im russischen Kazan teil.

Von unserem Mitarbeiter Jürgen Botz

Man trifft sich am frühen Abend auf dem Außengelände des Hip-Hop-Kulturzentrums „Combo“ in der Haid-und-Neu-Straße 165. Graffiti zweier Karlsruher Künstler schmücken die Fassade, ein Schriftzug (Style) von Moter, von Wuam das Gesicht eines Mandrills. Davor improvisiert Sandra Dietz. Alias B-Girl Thai-Break inszeniert sie für den Fotografen typische Breakdance-Moves als eingefrorene Posen. Der Auslöser klickt, untermalt vom Rhythmus der Beats, der typischen Musik, die durch ein offenes Fenster ins Freie dringt.

Sandra Dietz ist zusammen mit sieben Mitarbeitern der Mobilen Jugendarbeit der städtischen Jugendbehörde angemeldet zur Weltmeisterschaft des Breakdance der Combo Nation vom 26. bis 28. April in Kazan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan. Als Beste ihrer Klasse qualifizierte sich die 27-Jährige bei den europäischen Ausscheidungswettkämpfen im Februar in Karlsruhe.

Alles hat den Farbton der Romantik

Eine Mischung aus gespannter Erwartung und cooler Gelassenheit geht von der erfolgreichen Sportlerin aus, die jünger wirkt, als sie ist. „Ich werde noch oft nach meinem Ausweis gefragt“, erzählt sie. Als B-Girl ThaiBreak setzt sie voll auf sattes Blau. Ob Sportschuhe, Trainingshose, Jeanshemd oder die Schildkappe aus glattem schwerem Nylonstoff, besonders geeignet für Headspins (Kopfdrehungen am Boden): alles hat den Farbton der Romantik.

Selbst die schwarzen Haare sind von türkisblauen Strähnen durchzogen, sportgerecht gebändigt unter einer blauen Bandana. Sandra Dietz lacht viel, dann blitzen sogar ihre Blicke in Wimperntuscheblau. „Blau ist eine entspannte Farbe, sie erinnert mich an das Meer.“

Wettkampf mit meist männlichen Mitstreitern

Die größte Vorfreude weckt bei Sandra Dietz neben der Aussicht auf fremdländisches Essen die russische Tanzszene. Deren Niveau sei sehr hoch. Die Karlsruherin kennt es von Videos. Sie sei realistisch, werde aber „alles geben“, hat sie sich vorgenommen. „Immer schon“ habe sie getanzt, mit 16 Jahren leitete sie beim TV Bretten eine freie Hip-Hop-Gruppe. Ein Workshop und Kontakt zum Team Combo ließ sie aber zum Breakdance wechseln, denn „da gibt es keine Grenzen, keine Vorschriften.“

Beim Breakdance schätzt Sandra Dietz die direkte Auseinandersetzung mit meist männlichen Mitstreitern. „Wenn man krass werden will, heute besser sein will als gestern, muss man kritikfähig sein, aber auch mit Rückgrat hinter dem stehen, was man tut“, sagt sie. In der Scheu vor der direkten Beurteilung sieht sie einen Grund dafür, dass sich weniger Mädchen und junge Frauen für Breakdance interessieren.

Breakdance gegen den Tunnelblick

Nach dem Gymnasium absolviert Sandra Dietz eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Dann nutzt sie das überraschende Angebot, in die interne Apotheke einer Karlsruher Klinik zu wechseln und so dem Team Combo weiter nahe zu sein. Dietz’ Eltern, die Mutter von den Philippinen, der Vater aus Deutschland, unterstützen ihre Tochter.

Die malt gern Landschafts- und Meeresansichten in Acryl und zeichnet Manga-Styles, aber Musikalität ist ihre Stärke – „etwas hören, direkt in Bewegung umsetzen und dabei eine Geschichte erzählen“. Weitere Auswirkungen sind nicht ausgeschlossen: „Breakdance ist eine Lebenseinstellung. Seither gehe ich offener und ohne Tunnelblick an Dinge heran, gehe auch an meine Grenzen. Ich will nicht in meiner Komfortzone bleiben.“ Instagram ist für sie eine Scheinwelt: „Keine 1 000 Likes können das Gefühl ersetzen, auf der Bühne zu stehen.“