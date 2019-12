Karlsruhes Bürger wollen Weibel: ZKM-Chef soll bleiben

Anzeige

Peter Weibel soll weiter Chef des ZKM bleiben. Das sagen zumindest 1.000 Menschen, die eine Petition unterzeichnet haben. Am Dienstag wurden die Unterschriften Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup übergeben. Am Freitag tagt das Gremium des Stiftungsrats.

Mit Lob wird an diesem Dienstagnachmittag nicht gespart. Staatssekretärin Petra Olschowski nennt ZKM-Chef Peter Weibel ein Genie. Der frühere Regierungsbaumeister Lars Dragmanli zieht einen Vergleich mit Voltaire – und wird dann deutlich: „Voltaire darf man den Stuhl nicht vor die Tür stellen.“ Dragmanli kämpft darum, dass die Stadt und das Land den Wunsch Peter Weibels, das ZKM weitere fünf Jahre zu führen, erfüllen. Fast 1 000 Menschen haben in wenigen Wochen eine entsprechende Petition unterzeichnet.

Am Dienstag überreicht Dragmanli diese zusammen mit Mitstreitern im Rathaus an Olschowski und Oberbürgermeister Frank Mentrup. Beide stehen an der Spitze des ZKM-Stiftungsrats, der über die berufliche Zukunft von Weibel entscheidet. Am Freitag tagt das Gremium.

Weibels Vertrag endet eigentlich Ende des Jahres 2020

Möglicherweise fällt da eine Entscheidung. Lange beharrte der Stiftungsrat auf das zunächst vereinbarte Vertragsende zum 31. Dezember 2020. Weibel wiederum will fünf Jahre bis zu seinem 80. Lebensjahr weitermachen. Ein Vorstoß, der in der Stadtspitze und dem Land Ärger hervorrief. „Wir haben bereits weltweit Gespräche mit renommierten möglichen Nachfolgern geführt“, so Mentrup. Als diese hörten, dass Weibel nicht aufhören möchte, hätte keiner der Königsmörder sein wollen. „Ende 2020 wird es nichts mit einem neuen ZKM-Chef“, räumt der OB nun ein. Das Unterschriftenpaket, das Mentrup entgegennimmt, ist zum Geschenk geschnürt, „mit Bändern in den badischen Farben“, merkt Dragmanli augenzwinkernd an.

Lob für Weibels Verbindungen und Energie

Unter anderem beteiligten sich Bernard Blisténe, Vorstand des Pompidou, der Medienwissenschaftler Bazon Brock und der Philosoph Peter Sloterdijk an der Initiative. Der Karlsruher Galerist Karl Schrade ist ebenso mit von der Partie und zur Unterschriftenübergabe ins Rathaus gekommen. „Was Weibel macht, ist immer super gut. Er soll erhalten bleiben“, sagt Schrade. Moderator Markus Brock, der auch bei dem Termin dabei ist, erklärt: „Weibel strotzt vor Energie und ist kerngesund.“ Zudem habe er unfassbar gute Verbindungen. Mit Weibel zusammen sollte man deshalb einen Nachfolger suchen, und das könne Jahre dauern.

Apotheker Christian Giese, ebenfalls Teil der Initiative, meint: „Weibel ist ein internationales Aushängeschild für Karlsruhe.“ Das ZKM sei wichtiger als das Forum Recht. Dragmanli verweist auf die Welle der Unterstützung für Weibel. Und er betont: „Weibel ist mit seiner 20-jährigen Vorstandstätigkeit im ZKM auf künstlerisch-technologischen, literarischen und medialen Ebenen eine unverzichtbare Größe für die Wissenschaft und exzellenter internationaler Kulturbotschafter für die Kunst- und Kulturmetropole Karlsruhe und Deutschland.“ Und Weibel plane ein „ganz großes Geschenk“ an die Stadt, an Deutschland, deshalb brauche er fünf Jahre mehr Zeit.

Ausgang bisher ungewiss

Ob es am Ende tatsächlich fünf Jahre oder als Kompromiss zwei oder drei werden, wird sich vielleicht am Freitag zeigen. Weder Mentrup noch Olschowski machten Angaben zu einem möglichen Angebot an Weibel. Die Staatssekretärin erklärte, ihr gehe es um das ZKM, nicht um Namen. Wenn jemand 20 Jahre eine Kultureinrichtung leite, sei es – unabhängig vom Alter der Person – legitim, über einen Wechsel nachzudenken. Und es gelte, die nächsten 20 Jahre für das ZKM zu denken.