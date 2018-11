Lebende Katze aus fahrendem Auto geworfen

Anzeige

Am Samstagabend hat ein Autofahrer in Bad Bergzabern eine lebende Katze aus einem fahrenden Kastenwagen geworfen. Bei der Polizei Landau haben sich Augenzeugen gemeldet, die diesen Vorfall gegen 20:30 Uhr in der Kurtalstraße auf Höhe des Pfälzer Walds gesehen haben. Die rot-weiße Perser Katze blieb unverletzt und wurde von einer Augenzeugin umgehend versorgt.

Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise zu der Katze oder dem Fahrzeug – einem weißen kleineren Kastenwagen – unter der Telefonnummer 06343/93340.