Katze springt aus Gebüsch: Radfahrer schwer verletzt

Igersheim (dpa/lsw) – Eine Katze hat in Igersheim (Main-Tauber-Kreis) einen 54 Jahre alten Radfahrer so erschreckt, dass dieser gestürzt ist. Dabei sei der Mann schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Tier sprang am Mittwoch auf Höhe eines Golfclubs plötzlich aus einem Gebüsch direkt gegen das Vorderrad des Fahrrads. Der 54-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ob die Katze den Zusammenstoß gut überstanden hat, ist unklar. Sie sei nach dem Zusammenstoß davongerannt, hieß es.