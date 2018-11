Kein Ergebnis nach SPD-Mitgliederentscheid: neue Auszählung

Anzeige

Nach der Mitgliederbefragung über die künftige SPD-Spitze im Südwesten will die Partei zunächst kein Ergebnis veröffentlichen. Das Ergebnis sei zu knapp –die Stimmen würden an diesem Dienstag noch einmal ausgezählt, teilte ein Sprecher in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart mit.

Die Parteimitglieder konnten darüber entscheiden, ob Amtsinhaberin Leni Breymaier (58) die SPD weiter führen oder ob Herausforderer Lars Castellucci (44) das Ruder übernehmen soll. Der Landesvorstand hatte sich darauf geeinigt, dass der Gewinner beim Parteitag am Samstag zur Wahl vorgeschlagen wird.