Keine größeren Schäden durch Unwetter im Südwesten

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen – das Unwetter hat in Teilen des Landes seine Spuren hinterlassen, größere Schäden blieben jedoch aus. Viele Einsätze verzeichnete das Polizeipräsidium Heilbronn am Mittwochabend, wobei vor allem der Bereich um die Gemeinde Untergruppenbach von der Wetterlage betroffen war.

Dort liefen den Beamten zufolge zahlreiche Keller voll und Fahrzeuge blieben teils auf überfluteten Straßen stecken. Im gesamten Landkreis Heilbronn wurden zudem Straßen gesperrt. Bei einem Autounfall wurde den Angaben zufolge eine Person leicht verletzt.

Bei uns lag ab und zu ein Ast auf der Straße, ansonsten war es sehr ruhig. Polizeisprecherin aus Pforzheim

Auch in Mannheim sei es zu einzelnen Straßensperrungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Verletzte Personen und größere Schäden wurden jedoch nicht verzeichnet. «Bei uns lag ab und zu ein Ast auf der Straße, ansonsten war es sehr ruhig», sagte ein Polizeisprecherin aus Pforzheim. In Ulm habe es keine Unwetterlage gegeben und abgesehen von einer Menge Regen ging das Wetter auch an Freiburg fast spurlos vorbei, so die Sprecher vor Ort.

dpa/lsw