Nahe Autobahn: Hunderte Strohballen geraten bei Keltern in Brand

Bei Keltern sind am Montagmorgen gegen 9 Uhr mehrere hundert Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großeinsatz vor Ort. Die Brandstelle befindet sich auf einem freien Feld in der Verlängerung des Eichwaldweges.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Der Löscheinsatz wird vermutlich noch mehrere Stunden dauern. Die Polizei vermutet, dass etwa 200 Strohballen von dem Brand betroffen sein dürften.

Dieser Einsatz wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

BNN/ots